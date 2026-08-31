Ναυάγιο στην Κερύνεια: Στο δικαστήριο οι συλληφθέντες – «Έσπασε η πλώρη» κατέθεσε ο καπετάνιος

Στις αρχές της κατεχόμενης Κερύνειας βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (31.08.2026) ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας υπάλληλος της εταιρείας του επιβατηγού Filo Jet μετά την ανατροπή και τη βύθιση του επιβατικού πλοίου στα ανοικτά της περιοχής.

Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε μετά τη σύλληψη του καπετάνιου Μ.Ö., επτά μελών του πληρώματος και ενός υπαλλήλου της εταιρείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» Κερύνειας, καθώς οι κατοχικές αρχές στη βόρεια Κύπρο διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος και ενδεχόμενες ευθύνες για τους θανάτους.

Αφού επιβεβαιώθηκαν οι ταυτότητες των κατηγορουμένων, ο δικαστής διέταξε να προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου και τα επτά άτομα που καταζητούνται για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας». Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 11:30, με την προσαγωγή των συγκεκριμένων προσώπων.

«Έσπασε η πλώρη»

Στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, ο καπετάνιος και τα μέλη του πληρώματος υποστήριξαν ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η πλώρη του πλοίου υπέστη ζημιές από τα κύματα.

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Παράλληλα υποστήριξαν ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν παρουσίαζαν πρόβλημα κατά την αναχώρηση και ότι το πλοίο διέθετε τις απαιτούμενες άδειες ναυσιπλοΐας και λειτουργίας του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην κατάθεσή του ο καπετάνιος υποστήριξε ότι «η πλώρη έσπασε από τα κύματα».

Το «δικαστήριο» στο ψευδοκράτος ζήτησε να συγκεντρωθούν πρόσθετα στοιχεία για τις συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες.

Συγκεκριμένα, το «δικαστήριο» ζήτησε τη συλλογή τεχνικών δεδομένων, την εξέταση μαρτύρων, ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει ξεκινήσει αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία, καθώς και τη συμπλήρωση των υπόλοιπων σχετικών εγγράφων.

Ανατροπή κατά την επιστροφή

Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια – Τασουτσού Μερσίνης, άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής.

Το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, όμως ανατράπηκε κατά την προσπάθεια επιστροφής του στο λιμάνι.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, 8 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για 18 αγνοούμενους συνεχίζονται.

