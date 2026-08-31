«Ομάδα 764»: Οι online σαδιστές που παγιδεύουν παιδιά σε όλο τον κόσμο

Μια από τις πιο σκοτεινές και ανησυχητικές πτυχές της διαδικτυακής εγκληματικότητας βρίσκεται στο στόχαστρο των Αρχών. Πρόκειται για αποκεντρωμένα δίκτυα που προσεγγίζουν ανήλικους μέσω δημοφιλών πλατφορμών, τους χειραγωγούν και στη συνέχεια τους υποβάλλουν σε εκβιασμό, κακοποίηση και εξαναγκασμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «Ομάδα 764», ένα διαδικτυακό δίκτυο που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, έχει συνδεθεί με υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, σαδιστικού εκβιασμού, αυτοτραυματισμού και εξαναγκασμού παιδιών.

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Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές υποθέσεις είναι αυτή του 27χρονου Κάιλ Σπίτζε, ο οποίος καταδικάστηκε αυτόν τον μήνα στο Τενεσί σε 77 χρόνια κάθειρξης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομοσπονδιακή ποινή που έχει επιβληθεί μέχρι σήμερα σε άτομο το οποίο οι αμερικανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει «μηδενιστή βίαιο εξτρεμιστή».

Ο Σπίτζε δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με την υποκίνηση δημιουργίας και διανομής βίντεο κακοποίησης ζώων, καθώς και υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τα θύματά του βρίσκονταν σε διαφορετικές χώρες, ενώ ορισμένα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Ο συνήγορός του έχει δηλώσει ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση.

Μια μητέρα απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό

Για την «Ολίβια», μητέρα ενός από τα θύματα, η υπόθεση δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη δικαστική υπόθεση. Είναι η προσωπική ιστορία μιας οικογένειας που βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με έναν κίνδυνο τον οποίο αρχικά δεν μπορούσε ούτε να αντιληφθεί ούτε να διαχειριστεί.

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Η κόρη της ήρθε σε επαφή με άτομα που συνδέονταν με το συγκεκριμένο δίκτυο. Η διαδικτυακή επικοινωνία εξελίχθηκε γρήγορα σε κακοποίηση και εκβιασμό.Το πιο ανησυχητικό, όπως επισημαίνει, είναι ότι η κόρη της δεν χρειάστηκε να αναζητήσει κάποιο κρυφό ή παράνομο σημείο του διαδικτύου.

Η επαφή έγινε μέσα από δημοφιλείς εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά εκατομμύρια νέοι, μεταξύ άλλων το Discord, το Telegram, το Instagram και το Snapchat.

Σύμφωνα με την «Ολίβια», η τοπική αστυνομία αντιμετώπισε αρχικά δυσκολίες στην έρευνα, καθώς οι δράστες βρίσκονταν εκτός Αυστραλίας.

Από μια απλή διαδικτυακή συνομιλία στον εκβιασμό

Η υπόθεση του Σπίτζε αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργούν τέτοια δίκτυα και να προσεγγίζουν ανήλικους.

Τον Δεκέμβριο του 2023, το Discord διαβίβασε στο FBI έκθεση 29 σελίδων σχετικά με λογαριασμούς που θεωρούνταν ότι συνδέονταν με δραστηριότητες υψηλού κινδύνου. Στα περιστατικά που καταγράφηκαν περιλαμβάνονταν εκβιασμοί, προτροπή ανηλίκων σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτύου, αυτοτραυματισμός, εξαναγκασμός, «swatting», καθώς και σχέδια για πραγματικές πράξεις βίας.

Μεταξύ των λογαριασμών που διαβιβάστηκαν στις Αρχές ήταν και ο «CRIMINALOLI», ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ανήκε στον Σπίτζε.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης υλικό που φέρεται να είχε αναρτηθεί σε κανάλι του Telegram και αφορούσε ανήλικα κορίτσια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σπίτζε είχε απαιτήσει από ένα κορίτσι να καταγράψει βίντεο κακοποίησης ζώων. Όταν εκείνη δίστασε, φέρεται να την απείλησε ότι θα χρησιμοποιούσε το υλικό εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της.

Το κορίτσι ήταν μόλις 12 ετών όταν γνώρισε τον δράστη στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με τις Αρχές, πίστευε ότι μεταξύ τους υπήρχε ερωτική σχέση.

Και ο πατέρας του Σπίτζε στο εδώλιο

Η υπόθεση δεν περιορίστηκε στον ίδιο τον Κάιλ Σπίτζε. Τον Μάιο, ο πατέρας του, Μάικλ Σπίτζε, καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκισης για προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας και αλλοίωσης της ταυτότητας θύματος.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, είχε επικοινωνήσει με ένα 15χρονο θύμα και της ζήτησε να δημιουργήσει λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορούσε να επικοινωνεί με τον γιο του, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή. Η ανήλικη, όπως αναφέρεται, συμμορφώθηκε επειδή φοβόταν τις συνέπειες. Στη συνέχεια, ο Κάιλ Σπίτζε φέρεται να την κάλεσε 51 φορές.

Ένα διεθνές δίκτυο χωρίς συγκεκριμένη «έδρα»

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η «Ομάδα 764» και παρόμοια δίκτυα λειτουργούν με τρόπο που επιτρέπει στους δράστες να εξοικειώνουν σταδιακά τους ανήλικους με ακραίο και κακοποιητικό περιεχόμενο, προετοιμάζοντάς τους για περαιτέρω εκμετάλλευση και βία.

Η αντιμετώπιση τέτοιων ομάδων αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις Αρχές, καθώς δεν λειτουργούν απαραίτητα όπως οι παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις. Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ανησυχία στις Αρχές είναι η ηλικία των εμπλεκομένων. Οι δράστες είναι συχνά νεαροί άνδρες ηλικίας 11 έως 20 ετών, ενώ πολλά από τα θύματα είναι επίσης νεαρές γυναίκες αντίστοιχης ηλικίας.

Ο Guardian έχει αναφέρει ότι εντόπισε στο Telegram κανάλια που παρουσιάζονται ως νέες εκδοχές της 764, καθώς και περιεχόμενο που περιγράφει τρόπους προσέγγισης και εκβιασμού νεαρών ανθρώπων.

Δεύτερη υπόθεση με παρόμοιο μοτίβο

Παρόμοια στοιχεία εντοπίστηκαν και στην υπόθεση του Ντονγκ Χουάν Κιμ. Τον Ιούνιο του 2022, ένας έφηβος στην Αυστραλία επικοινώνησε με την αστυνομία στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, καταγγέλλοντας ότι ένας άνδρας τον πίεζε να εμφανίζει το σώμα του μπροστά στην κάμερα και τον απειλούσε ότι θα έστελνε προσωπικές φωτογραφίες στην οικογένεια και στον χώρο εργασίας του.

Η καταγγελία αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην έναρξη έρευνας.

Ο Κιμ, ο οποίος ήταν 27 ετών όταν συνελήφθη, δήλωσε ένοχος τον Απρίλιο για δύο κατηγορίες παραγωγής υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταδικαστεί.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι και αυτή η υπόθεση συνδέεται με την 764 και ότι ο Κιμ και συνεργάτες του διαχειρίζονταν διαδικτυακά φόρουμ, όπου προσέγγιζαν, έπειθαν και εξανάγκαζαν ανηλίκους να δημιουργούν παράνομο υλικό.

Για την «Ολίβια», η σημαντικότερη συμβουλή προς τους γονείς είναι μία: να μην κάνουν το παιδί να αισθανθεί ότι φταίει. «Το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας γονέας είναι να μην κατηγορεί το παιδί και να το βοηθά να αισθάνεται ασφαλές».

Όπως σημειώνει, αυτό μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλές οικογένειες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέτοια κατάσταση.

Η ίδια χρειάστηκε να περιμένει χρόνια μέχρι η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.