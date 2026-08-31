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Κύπρος: Αυτό είναι το πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας – Είναι κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα

Το ταξίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την προηγούμενη μέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή
Το καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας
Το καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας
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Σε τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι ενός καταμαράν που απέπλευσε το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) από την κατεχόμενη Κερύνεια με προορισμό την Μερσίνα της Τουρκίας.

Το καταμαράν που μετέφερε 267 άτομα ανετράπη ανοιχτά της Κερύνειας με συνέπεια 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 18 να αγνοούνται, ενώ 241 έχουν σωθεί.  

Αρκετά σκάφη τύπου καταμαράν μεταφέρουν επιβάτες μεταξύ Τουρκίας και των κατεχομένων εδώ και καιρό. Αυτά τα πλοία έχουν χωρητικότητα 346 έως 350 επιβατών και είναι κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα. Τα σκάφη τύπου καταμαράν σχηματίζονται με την ένωση δύο παράλληλων κύτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτοί οι τύποι σκαφών είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε σκληρές θαλάσσιες συνθήκες.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των καταμαράν είναι η ταχύτητά τους, καθώς διαθέτουν δύο κινητήρες και έτσι είναι μικρότερη επιφάνεια επαφής με το νερό.

Λόγω των μεγάλων κύτων τους, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο ανατροπής σε τέτοιου είδους πλοία είναι εξαιρετικά σπάνιο.

Το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος περίπου 514 μέτρων μέσα σε 25 λεπτά αφότου αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας.

Το ταξίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την προηγούμενη μέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Τέτοιου τύπου σκάφη είναι δύσκολο να ανατραπούν

Το πλοίο τύπου καταμαράν απέπλευσε από το λιμάνι της Κερύνειας γύρω στις 12:30.

Το καταμαράν μπορεί να μεταφέρει ως και 350 άτομα

Το πρώτο μεγάλο κύμα χτύπησε το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα. Ενώ ο καπετάνιος προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχο, ακολούθησε αμέσως ένα δεύτερο μεγάλο κύμα, με αποτέλεσμα το πλοίο να γεμίσει γρήγορα με νερό. Πριν προλάβει να αντλήσει το νερό, το καταμαράν έχασε την ισορροπία του και με τα χτυπήματα από τα κύματα, έγειρε γρήγορα προς τη μία πλευρά και βυθίστηκε.

Το «Filo Jet» κατασκευάστηκε σε ναυπηγείο της Γαλλίας το 2000 και αρχικά έφερε την ονομασία «Iris Jet». Είναι ένα ταχύπλοο καταμαράν μήκους περίπου 42 μέτρων και πλάτους 10,4 μέτρων, με δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 35 κόμβους.

Η παρουσία του στη θαλάσσια σύνδεση Κερύνειας–Τασουτζού δεν ήταν πρόσφατη, καθώς το ίδιο πλοίο εκτελούσε δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή ήδη από το 2003. Αργότερα, εξαιτίας οικονομικών οφειλών, οδηγήθηκε σε κατάσχεση και παρέμεινε για καιρό ακινητοποιημένο στο λιμάνι του Τασουτζού. Ακολούθησαν αλλαγές στην ιδιοκτησία του, καθώς και δικαστικές διαδικασίες που αφορούσαν την πώλησή του. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, το πλοίο υποβλήθηκε σε εργασίες ανακαίνισης, απέκτησε το όνομα «Filo Jet» και επέστρεψε στην ενεργό επιβατική εξυπηρέτηση της γραμμής.

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