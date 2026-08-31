Κύπρος: Αυτό είναι το πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά της Κερύνειας – Είναι κατασκευασμένο από υαλοβάμβακα

Σε τραγωδία μετατράπηκε το ταξίδι ενός καταμαράν που απέπλευσε το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) από την κατεχόμενη Κερύνεια με προορισμό την Μερσίνα της Τουρκίας.

Το καταμαράν που μετέφερε 267 άτομα ανετράπη ανοιχτά της Κερύνειας με συνέπεια 8 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 18 να αγνοούνται, ενώ 241 έχουν σωθεί.

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Αρκετά σκάφη τύπου καταμαράν μεταφέρουν επιβάτες μεταξύ Τουρκίας και των κατεχομένων εδώ και καιρό. Αυτά τα πλοία έχουν χωρητικότητα 346 έως 350 επιβατών και είναι κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα. Τα σκάφη τύπου καταμαράν σχηματίζονται με την ένωση δύο παράλληλων κύτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτοί οι τύποι σκαφών είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε σκληρές θαλάσσιες συνθήκες.

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των καταμαράν είναι η ταχύτητά τους, καθώς διαθέτουν δύο κινητήρες και έτσι είναι μικρότερη επιφάνεια επαφής με το νερό.

Λόγω των μεγάλων κύτων τους, οι ειδικοί αναφέρουν ότι το ενδεχόμενο ανατροπής σε τέτοιου είδους πλοία είναι εξαιρετικά σπάνιο.

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Το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος περίπου 514 μέτρων μέσα σε 25 λεπτά αφότου αναχώρησε από το λιμάνι της Κερύνειας.

Το ταξίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για την προηγούμενη μέρα, αλλά αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.