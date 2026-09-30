Νετανιάχου για Flydubai: Πιστεύουμε ότι ο πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο – Χαιρετίζουμε τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ότι ο ένας από τους δύο πιλότους του αεροπλάνου της Flydubai που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου για το περιστατικό, σήμερα Τετάρτη (30.9.26).

«Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του από το γραφείο του, στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του για την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο Νετανιάχου, καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το Ισραήλ, ο ένας από τους δύο πιλότους του αεροπλάνου μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ένας Ισραηλινός επιβάτης, με τον οποίο συνομίλησε, μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να σταματήσουν τον πιλότο, τη στιγμή που προσπαθούσε να προκαλέσει ζημιές στα συστήματα του αεροσκάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ένα ακόμη μέλος του πληρώματος μπήκε στο πιλοτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος, όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ασφάλεια των επιβατών και την ασφαλή επιστροφή τους στην πατρίδα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί επίσης τακτικές αξιολογήσεις της κατάστασης.

«Οι Σαουδάραβες ανακρίνουν τον ύποπτο», ανέφερε και έκανε γνωστό πως έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου χαιρέτισε «τους ήρωες» που «έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλο θάρρος». «Απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.