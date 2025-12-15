Έλα Κουκ: Φοιτήτρια αντιπρόεδρος του ρεπουμπλικανικού συλλόγου, η μία νεκρή από την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η φονική ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, με την ταυτοποίηση του πρώτου – από τα δύο θύματα – να έρχεται στο φως. Πρόκειται για την 19χρονη Έλα Κουκ, δευτεροετή φοιτήτρια, αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Συλλόγου του πανεπιστημίου.

H είδηση ότι η μία από τους δύο νεκρούς από την ένοπλη επίθεση στις ΗΠΑ, ήταν Ρεπουμπλικανή νεαρή φοιτήτρια, δηλαδή υποστηρίκτρια του κυβερνώντος κόμματος, του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να δώσει πολιτική διάσταση στο στυγερό έγκλημα.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό Church of the Advent στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου εκκλησιαζόταν η οικογένειά της. Την επιβεβαίωση έκανε ο πάστορας Κρεγκ Σμάλεϊ, ο οποίος απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στη νεαρή φοιτήτρια.

«Τραγικά, μία από τις ενορίτισσές μας, η Έλα Κουκ, ήταν ανάμεσα σε όσους σκοτώθηκαν χθες», δήλωσε. «Ήταν ένα απίστευτο, γειωμένο, πιστό και φωτεινό πνεύμα. Ενθάρρυνε και στήριζε όλους όσοι βρίσκονταν γύρω της».

Ο Σμάλεϊ μίλησε για τα χρόνια που η Έλα μεγάλωσε στην ενορία, αναφερόμενος «στους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους υπηρέτησε με πίστη και στήριξε τους ανθρώπους γύρω της», προσθέτοντας πως «και στο Πανεπιστήμιο Μπράουν υπήρξε ένα ξεχωριστό φως σε εκείνον τον χώρο».

Η Κουκ, με καταγωγή από το Μπέρμιγχαμ, σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν όταν δέχθηκε πυροβολισμό στην αίθουσα διδασκαλίας, καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις, το απόγευμα του Σαββάτου (13.12.2025). Ήταν ένα από τα δύο άτομα που σκοτώθηκαν στην επίθεση, ενώ εννέα ακόμη τραυματίστηκαν. Το δεύτερο θύμα δεν έχει ακόμη κατονομαστεί.

Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια κοπέλα ιδιαίτερα δραστήρια στην πανεπιστημιακή ζωή και σε δράσεις που συνδύαζαν την πίστη με την κοινωνική προσφορά. Κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, ο πάστορας τη χαρακτήρισε «ένα σπουδαίο φωτεινό παράδειγμα», που μετέδιδε ηρεμία και πίστη στο περιβάλλον της. Η Έλα Κουκ αφήνει πίσω τους γονείς της και δύο αδέλφια.

Παράλληλα με τις σπουδές της, κατείχε ηγετικό ρόλο στο πανεπιστήμιο ως αντιπρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Φοιτητικής Λέσχης, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από συμφοιτητές και αποφοίτους. Ο πρώην φοιτητής του πανεπιστημίου Μπράουν, Άλεξ Σάι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Κουκ έχαιρε ευρείας εκτίμησης, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.

«Όλοι στο Μπράουν που γνώριζαν την Έλα, ανεξάρτητα από την πολιτική τους, τη θεωρούσαν φιλική και καλοσυνάτη», ανέφερε. «Ήταν μια πολλά υποσχόμενη νέα ηγέτιδα που χάθηκε πολύ νωρίς».

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που προκάλεσε την ένοπλη επίθεση με τους 2 νεκρούς και τους 9 τραυματίες, στο πανεπιστήμιο του Μπράουν. Τα ξημερώματα της Κυριακής (14.12.2025) οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 24χρονο και λίγες ώρες μετά τον άφησαν ελεύθερο.