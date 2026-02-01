Ελεύθερος με απόφαση δικαστηρίου ο 5χρονος που φέρεται να συνελήφθη από τον ICE

Ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από την κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), μία υπόθεση που έφερε σάλο στις ΗΠΑ.

Η απόφαση να αφεθεί ο 5χρονος ελεύθερος ήρθε μετά από δικαστική εντολή που ζητούσε την αποφυλάκισή τους, δήλωσε την Κυριακή 01.02.2026 στο CBS News δικηγόρος που γνωρίζει την υπόθεση που σόκαρε τις ΗΠΑ.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Φρεντ Μπάιερι το Σάββατο 31.01.2026, έδωσε εντολή στις αρχές να αφήσουν ελεύθερους «το συντομότερο δυνατό» τον Άντριαν Αλεξάντερ Κονέχο Ράμος και τον 5χρονο γιο του, οι οποίοι είχαν συλληφθεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Μινεσότα από την ICE.

Η σύλληψη και η κράτηση

Μετά τη σύλληψή τους, ο Λίαμ και ο πατέρας του κρατούνταν στο κέντρο κράτησης της ICE στο Ντίλεϊ του Τέξας, μια εγκατάσταση που φιλοξενεί οικογένειες μεταναστών με ανήλικα παιδιά, οι οποίες κατηγορούνται για παραβίαση της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Εκπρόσωποί τους δήλωσαν ότι η οικογένεια κατάγεται από το Εκουαδόρ και ότι μπήκε στις ΗΠΑ το 2024 μέσω ενός συστήματος της εποχής Μπάιντεν που πλέον δεν ισχύει. Το σύστημα αυτό επέτρεπε σε αιτούντες άσυλο να κλείνουν ραντεβού μέσω εφαρμογής στο κινητό για να παρουσιαστούν σε επίσημο σημείο εισόδου στα σύνορα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), που επιβλέπει την ICE, δήλωσε ότι δεν έχει στοιχεία πως η οικογένεια χρησιμοποίησε αυτή την εφαρμογή, που λεγόταν παλαιότερα CBP One. Η υπηρεσία χαρακτήρισε τον πατέρα του Λίαμ «παράτυπο μετανάστη» και τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να ξεφύγει από τους πράκτορες της ICE όταν πήγαν να τον συλλάβουν στις 20 Ιανουαρίου 2026, αφήνοντας τον Λίαμ μέσα σε όχημα.

«Δεν συνέλαβαν παιδί» λέει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Σε ανακοίνωσή του την Κυριακή στο CBS News, το DHS ανέφερε ότι οι πράκτορες μετανάστευσης «ΔΕΝ στόχευσαν ούτε συνέλαβαν παιδί».

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι προσηλωμένη στην αποκατάσταση του νόμου και της κοινής λογικής στο μεταναστευτικό σύστημα και θα συνεχίσει να επιδιώκει τη σύλληψη, κράτηση και απομάκρυνση ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα», ανέφερε η ανακοίνωση.

Αξιωματούχοι του DHS ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι πράκτορες προσπάθησαν να δώσουν τον Λίαμ στη μητέρα του, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Άτομα που έχουν μιλήσει με την οικογένεια αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό και λένε ότι η μητέρα δεν άνοιξε την πόρτα επειδή φοβόταν ότι θα συλληφθεί και η ίδια από την ICE.