Ελίφ Εράλπ: Η κόρη Τούρκων προσφύγων που έφερε την Αριστερά στην πρώτη θέση στο Βερολίνο με «όπλο» το στεγαστικό

Το όνομά της είναι Ελίφ Εράλπ. Στον λαιμό της φορά ένα χρυσό κολιέ με μία λέξη που συνοψίζει μεγάλο μέρος της πολιτικής της ατζέντας: «Mietendeckel», δηλαδή πλαφόν στα ενοίκια. Για την Ελίφ Εράλπ, η στεγαστική κρίση του Βερολίνου δεν είναι απλώς ένα προεκλογικό ζήτημα, αλλά μία από τις βασικές μάχες που θέλει να δώσει στην πολιτική της πορεία.

Η 45χρονη νομικός Ελίφ Εράλπ έγινε το πρόσωπο της εκλογικής επιτυχίας της Die Linke στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου του 2026 στο Βερολίνο. Εφόσον καταφέρει να εξασφαλίσει τη στήριξη που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη επικεφαλής της κυβέρνησης της γερμανικής πρωτεύουσας από το κόμμα της Αριστεράς. Η εκλογική νίκη, ωστόσο, δεν σημαίνει αυτόματα και ανάληψη της εξουσίας. Η επόμενη φάση θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κυβερνητικούς εταίρους.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το Reuters το βράδυ της Κυριακής, η Die Linke συγκέντρωσε 25,3%, αφήνοντας πίσω το CDU με 19%, το AfD με 16% και τους Σοσιαλδημοκράτες με 12,1%. Η επίδοση αυτή σχεδόν διπλασίασε το προηγούμενο ποσοστό της Αριστεράς και αποτέλεσε ακόμη ένα πλήγμα για τα κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Φρίντριχ Μερτς.

Ελίφ Εράλπ / REUTERS/Nadja Wohlleben

Από την Τουρκία του 1980 στο Βερολίνο

Η ιστορία της Εράλπ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική διαδρομή των γονιών της. Αριστεροί και ενεργοί στο συνδικαλιστικό κίνημα, εγκατέλειψαν την Τουρκία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 και κατέφυγαν στη Γερμανία.

Η ίδια γεννήθηκε στο Μόναχο το 1981 και πέρασε από το Ντόρτμουντ και το Αμβούργο, προτού εγκατασταθεί τελικά στο Βερολίνο.

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Η πολιτική και η κοινωνική δράση αποτελούσαν κομμάτι της οικογενειακής της ζωής από μικρή ηλικία. Οι γονείς της συνέχισαν τη δράση τους στη Γερμανία και συχνά την έπαιρναν μαζί τους σε διαδηλώσεις. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να επηρέασε και τη δική της πολιτική διαδρομή, με έμφαση στις κοινωνικές ανισότητες, τις διακρίσεις και την εκπροσώπηση ανθρώπων με μεταναστευτικές ρίζες.

Η καταγωγή της προσδίδει επιπλέον συμβολισμό στην εκλογική της επιτυχία, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό αποτελεί ένα από τα πιο διχαστικά ζητήματα στη Γερμανία. Η προεκλογική της εκστρατεία, ωστόσο, δεν απευθύνθηκε αποκλειστικά σε ψηφοφόρους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν μεγάλο μέρος των κατοίκων του Βερολίνου: το κόστος στέγασης, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί και οι μεταφορές.

Από τη Νομική στην πολιτική

Η Εράλπ σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου από το 2001 έως το 2007, με ειδικό ενδιαφέρον στην Εγκληματολογία. Το 2009 ολοκλήρωσε τη νομική της εκπαίδευση και πέρασε τη δεύτερη κρατική εξέταση.

Ελίφ Εράλπ / REUTERS/Nadja Wohlleben

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε στην εστίαση και σε τηλεφωνική υπηρεσία διανομής, ενώ συμμετείχε και σε προγράμματα υποστήριξης μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το 2010 εντάχθηκε επαγγελματικά στην πολιτική, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συμβούλου νομικής πολιτικής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Die Linke στη Bundestag. Παράλληλα ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση.

Το 2021 εξελέγη στο κοινοβούλιο του Βερολίνου. Από το 2024 κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ από το 2025 είναι αντιπρόεδρος της τοπικής κομματικής οργάνωσης.

Σήμερα ζει με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της στην περιοχή Φρίντριχσχαϊν–Κρόιτσμπεργκ.

Η μάχη για τα ενοίκια

Στην προεκλογική της εκστρατεία, η Εράλπ επέλεξε να εστιάσει σε ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων: το κατά πόσο μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στην πόλη όπου έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους.

Η εκτόξευση των ενοικίων και η περιορισμένη προσφορά οικονομικά προσιτών κατοικιών αποτέλεσαν βασικούς άξονες της πολιτικής της. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι προτάσεις της για τις μεταφορές, την εκπαίδευση, τους παιδικούς σταθμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η πιο αμφιλεγόμενη πρότασή της αφορά τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν σημαντικά χαρτοφυλάκια κατοικιών. Η Εράλπ τάσσεται υπέρ της μεταφοράς τους σε δημόσια ιδιοκτησία, με αποζημίωση.

Πρόκειται για μία ιδέα που είχε ήδη λάβει σημαντική λαϊκή υποστήριξη στο δημοψήφισμα του 2021, όταν περίπου το 58% των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ.

Μετά την εκλογική της επιτυχία, η Εράλπ επανέλαβε ότι στόχος της είναι να περιορίσει την κερδοσκοπία στην αγορά κατοικίας, χαρακτηρίζοντας το κόστος των ενοικίων ως το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα του Βερολίνου.

Η πρόταση, όμως, συναντά αντιδράσεις και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κόστος εφαρμογής της. Η μεταφορά περίπου 220.000 κατοικιών στο δημόσιο θα απαιτούσε τεράστιους οικονομικούς πόρους. Ο γενικός γραμματέας του SPD, Τιμ Κλούσεντορφ, έχει υπολογίσει το κόστος στα 20 δισ. ευρώ.

Ελίφ Εράλπ / REUTERS/Fabrizio Bensch

Παράλληλα, η συγκεκριμένη πολιτική δεν διαθέτει καθολική κοινωνική αποδοχή. Έρευνα της Infratest Dimap που επικαλείται το Reuters έδειξε ότι το 37% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την πρόταση.

Η δύσκολη σχέση με το παρελθόν της Αριστεράς

Η Εράλπ θα χρειαστεί να διαχειριστεί και τις επιλογές που έκανε ο πολιτικός της χώρος στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικού ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, ψηφοφόρος της υπενθύμισε ότι το PDS, ο πολιτικός προκάτοχος της Die Linke, είχε συναινέσει στην πώληση της μεγαλύτερης δημόσιας εταιρείας κατοικιών του Βερολίνου.

Η ίδια χαρακτήρισε τότε την απόφαση μεγάλο λάθος, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή Die Linke δεν θα επέτρεπε μία αντίστοιχη εξέλιξη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αντιφάσεις που καλείται να αντιμετωπίσει: η σημερινή ηγεσία της Αριστεράς θέλει να αλλάξει μία στεγαστική πραγματικότητα, στην οποία συνέβαλαν και προηγούμενες αποφάσεις του ίδιου πολιτικού χώρου.

Οι πιθανές συμμαχίες και το ζήτημα του αντισημιτισμού

Για να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, η Εράλπ θα χρειαστεί πιθανότατα να διαπραγματευτεί με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους, οι οποίοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Die Linke.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, αναμένεται να αφορούν πολύ περισσότερα από τη στεγαστική πολιτική.

Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φέλιξ Μπάναζακ, έχει ζητήσει σαφή τοποθέτηση και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού, μετά τις αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει γύρω από τμήματα της Αριστεράς στο Βερολίνο.

Η Die Linke απορρίπτει την κατηγορία περί συστηματικού αντισημιτισμού. Από την πλευρά της, η Εράλπ έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο πέντε σημείων για την καταπολέμηση του αντιεβραϊκού μίσους και έχει δεσμευτεί για μεγαλύτερη προστασία της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη.

Η εκλογική νίκη της Die Linke στο Βερολίνο ήρθε την ίδια ημέρα που το AfD επικράτησε στο Μεκλεμβούργο–Δυτική Πομερανία και το CDU του καγκελάριου Μερτς υπέστη μια ιστορική ήττα. Τα δύο αποτελέσματα καταγράφουν διαφορετικές πολιτικές εκφράσεις της δυσαρέσκειας απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα.