Κόσμος

Ελβετία: Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα από τη φωτιά στο λεωφορείο – Έρευνες για τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Στους 6 οι νεκροί της τραγωδίας - Άγνωστο αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση - Τα πρώτα λόγια των επιβατών που σώθηκαν από το φλεγόμενο λεωφορείο
Ελβετία: Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα από τη φωτιά στο λεωφορείο – Έρευνες για τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Αναπάντητα ερωτήματα, οργή και θρήνος στο Κέρζερς στην Ελβετία για τον άδικο θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων μέσα σε λεωφορείο, όταν άγνωστος λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες και επιβάτες του μοιραίου λεωφορείου έκαναν λόγο -από την πρώτη στιγμή- για έναν μυστήριο άνδρα που με ψυχρότητα λούστηκε με την βενζίνη και έβαλε φωτιά την Τρίτη (10.03.2026). Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα το λεωφορείο να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν άλλα 5 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με εγκαύματα σε νοσοκομεία της Ελβετίας.

Οι 3 από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τους λόγους που ο άνδρας επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του, με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει για το αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και γιατροί έσπευσαν στο σημείο, καθώς το λεωφορείο καταστράφηκε γρήγορα από τις φλόγες.

«Λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε»

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν συγκλονιστικές φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται το όχημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με φλόγες να εκτοξεύονται αρκετά μέτρα στον αέρα και πυκνό καπνό να σκεπάζει την περιοχή.

Βίντεο που «κρατά» στα χέρια της η αστυνομία, δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει τρέχοντας από το λεωφορείο και να φωνάζει για βοήθεια.

Στη συνέχεια κάθεται στην άκρη του πεζοδρομίου και φωνάζει «λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε».

Όσοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι από το λεωφορείο, έτρεξαν μακριά από τις φλόγες και ξέσπασαν σε κλάματα. Η μυρωδιά των καμένων μετάλλων «επισκίασε» τα πάντα. Από το λεωφορείο απέμεινε μόνο ένα κατεστραμμένο κουφάρι.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν στήσει σκηνή στο σημείο συλλέγοντας κάθε στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Όλα ήταν μαύρα – υπήρχε μια τεράστια στήλη καπνού», ανέφερε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
57
55
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo