Ελβετία: Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα από τη φωτιά στο λεωφορείο – Έρευνες για τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε

Αναπάντητα ερωτήματα, οργή και θρήνος στο Κέρζερς στην Ελβετία για τον άδικο θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων μέσα σε λεωφορείο, όταν άγνωστος λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια φωτιά.

Αυτόπτες μάρτυρες και επιβάτες του μοιραίου λεωφορείου έκαναν λόγο -από την πρώτη στιγμή- για έναν μυστήριο άνδρα που με ψυχρότητα λούστηκε με την βενζίνη και έβαλε φωτιά την Τρίτη (10.03.2026). Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα το λεωφορείο να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν άλλα 5 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με εγκαύματα σε νοσοκομεία της Ελβετίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 3 από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τους λόγους που ο άνδρας επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του, με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει για το αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και γιατροί έσπευσαν στο σημείο, καθώς το λεωφορείο καταστράφηκε γρήγορα από τις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people (SRF) https://t.co/3KDf47T2WO pic.twitter.com/0RJWyKd9lF — Russian Market (@runews) March 11, 2026

«Λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε»

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν συγκλονιστικές φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται το όχημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με φλόγες να εκτοξεύονται αρκετά μέτρα στον αέρα και πυκνό καπνό να σκεπάζει την περιοχή.

Βίντεο που «κρατά» στα χέρια της η αστυνομία, δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει τρέχοντας από το λεωφορείο και να φωνάζει για βοήθεια.

Στη συνέχεια κάθεται στην άκρη του πεζοδρομίου και φωνάζει «λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε».

Six people dead and five injured after a passenger bus burst into flames in Kerzers, #Switzerland.



A man reportedly doused himself in petrol and set himself alight onboard, triggering the deadly blaze. #sincerão #KohLanta #يوم_العلم pic.twitter.com/CAJnplglOL — Eyes on the Globe (@eyes_globe) March 11, 2026

Όσοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι από το λεωφορείο, έτρεξαν μακριά από τις φλόγες και ξέσπασαν σε κλάματα. Η μυρωδιά των καμένων μετάλλων «επισκίασε» τα πάντα. Από το λεωφορείο απέμεινε μόνο ένα κατεστραμμένο κουφάρι.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν στήσει σκηνή στο σημείο συλλέγοντας κάθε στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Όλα ήταν μαύρα – υπήρχε μια τεράστια στήλη καπνού», ανέφερε.