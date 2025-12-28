Κόσμος

Εμάνουελ Μακρόν για Μπριζίτ Μπαρντό: «Το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας»

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν
Ο Εμάνουελ Μακρόν / REUTERS / Sarah Meyssonnier / Pool

Για ένα θρύλο που έφυγε από τη ζωή κάνει λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν αποχαιρετώντας την Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 91 της χρόνια.

«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος στην απώλεια της τεράστιας ηθοποιού, Μπριζίτ Μπαρντό.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος για την Μπριζίτ Μπαρντό και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά τη Μπριζίτ Μπαρντό: Βοήθησε να λάμψει η πόλη μας
Το 1956, η μυρωδιά του σκανδάλου γύρω από την ταινία «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ, τότε συζύγου της Μπριζίτ Μπαρντό, τοποθέτησε την ηθοποιό και το ψαροχώρι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων
Το σπίτι της στο Σέντ Τροπέ
Μπριζίτ Μπαρντό: Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα και έσπασε το καλούπι – Έφυγε από τη ζωή η πιο όμορφη του κόσμου
Ηθοποιός και τραγουδίστρια, παγκόσμια σούπερ σταρ, κοινωνικό φαινόμενο και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, η Μπριζίτ Μπαρντό, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι της στο Σεν Τροπέ
Μπριζίτ Μπαρντό
Newsit logo
Newsit logo