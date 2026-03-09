Εμανουέλ Μακρόν: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωσή του στο ΕΡΤnews σήμερα (09/03/2026) τόνισε πως «η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη».

Όπως ανέφερε αρχικά ο Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με την παρουσία του στην Κύπρο, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω τη φιλία μου και την αλληλεγγύη μου στον ελληνικό λαό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είδα τον Πρωθυπουργό σας στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης.

Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ακόμη τόνισε πως «θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια.

Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον Κίμωνα.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας».