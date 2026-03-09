Κόσμος

Εμανουέλ Μακρόν: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια
French President Emmanuel Macron looks on during a joint press conferance with Cypriot President Nikos Christodoulides (not pictured) and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (not pictured) at Paphos military airport, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean, in Paphos, Cyprus March 9, 2026.
REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωσή του στο ΕΡΤnews σήμερα (09/03/2026) τόνισε πως «η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη».

Όπως ανέφερε αρχικά ο Εμανουέλ Μακρόν αναφορικά με την παρουσία του στην Κύπρο, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω τη φιλία μου και την αλληλεγγύη μου στον ελληνικό λαό.

«Είδα τον Πρωθυπουργό σας στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης.

Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη».

Ακόμη τόνισε πως «θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια.

Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον Κίμωνα.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
85
77
68
52
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo