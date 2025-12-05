Συμβαίνει τώρα:
Εμανουέλ Μακρόν: Το σπρίντ του Γάλλου προέδρου για να χαιρετήσει φοιτητές στην Κίνα και ο αγώνας πινγκ πονγκ

Ο ίδιος μάλιστα δεν παρέλειψε να παίξει πινγκ πονγκ με έναν από τους αστέρες του αθλήματος κάνοντας έτσι μία από τις πιο ευχάριστες επισκέψεις του στην Κίνα
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε σήμερα (5/12/2025) στην Κίνα μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Βίντεο του Γάλλου προέδρου που τον δείχνει να ξεφεύγει από την ασφάλεια του και να τρέχει για να χαιρετήσει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Sichuan, αποτελεί σίγουρα το highlight της επίσκεψής του.

Αφήνοντας πίσω του λοιπόν τους άνδρες της κινεζικής ασφάλειας που τον συνόδευαν, ο Εμανουέλ Μακρόν έφτασε κοντά στους φοιτητές από την Κίνα, σε χρόνο ρεκόρ, και δέχτηκε μία πολύ θερμή υποδοχή.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ήταν παρών καθώς συνόδευσε τον Γάλλο πρόεδρο στην πόλη Τσενγκντού, στα νοτιοδυτικά, σε μία χειρονομία που καταδεικνύει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι, καθώς επιδιώκει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μακρόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα με πιο «χαλαρό» τρόπο, με την ατζέντα να περιλαμβάνει επίσκεψη της συζύγου του, Μπριζίτ, σε ερευνητικό κέντρο για Πάντα και συνάντηση του Γάλλου προέδρου με έναν αστέρα του πινγκ πονγκ.

Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που παίζει πινγκ πονγκ
Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που παίζει πινγκ πονγκ / REUTERS/Sarah Meyssonnier
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool

Ο ίδιος μάλιστα δεν έλειψε να δοκιμάσει να παίξει και πινγκ πονγκ σε μία από τις πιο διασκεδαστικές επισκέψεις, όπως φαίνεται, που είχε εδώ και καιρό.

Το σπρίντ του Εμανουέλ Μακρόν
Το σπριντ του Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool
Εμανουέλ Μακρόν
Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η περιοδεία στην Τσενγκντού αποτελεί σπάνια κίνηση σε ένδειξη εκτίμησης προς τον επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, η οποία υπογραμμίζει την εστίαση του Πεκίνου στο Παρίσι και στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

