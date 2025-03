Εμπορικός «πόλεμος» ΗΠΑ – Καναδά: Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς και αποκαλεί τον Τριντό «κυβερνήτη» – «Ανόητη απόφαση», απαντά ο Καναδός πρωθυπουργός

Εμπορικός «πόλεμος» έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί τον Τζάστιν Τριντό με πρόσθετους δασμούς.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον Τζάστιν Τριντό να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στον Καναδά, στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε σήμερα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος ακριβώς θα είναι ο μηχανισμός αυτής της κλιμάκωσης.

«Παρακαλώ, εξηγήστε στον κυβερνήτη Τριντό του Καναδά ότι όταν θέτει αντεκδικητικούς δασμούς στις ΗΠΑ, οι ανταποδοτικοί δασμοί μας θα αυξάνονται κατά το ίδιο ποσό», έγραψε σε ανάρτησή του στην ιδιωτική πλατφόρμα του ο Τραμπ.

Το μήνυμα απευθυνόταν στον «κυβερνήτη» Τριντό, όπως θα ήταν ο τίτλος του Καναδού πρωθυπουργού αν ο Καναδάς γινόταν Πολιτεία των ΗΠΑ, κάτι στο οποίο αναφέρεται διαρκώς ο Τραμπ.

Νωρίτερα σήμερα (04/03/2025) ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε πως ο Καναδάς επιβάλλει δασμούς 25% σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «ξεκίνησαν έναν εμπορικό πόλεμο» και ο Καναδάς «δεν θα υποχωρήσει».

Τα καναδικά αντίποινα, που τίθενται σε ισχύ άμεσα, έρχονται ως απάντηση στους δασμούς 25% που ανακοίνωσε χθες (03/03/2025) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά.

«Πρόκειται για μια παντελώς ανόητη» απόφαση του Τραμπ είπε χαρακτηριστικά ο Τριντό, μιλώντας για τους δασμούς που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία ή οποιαδήποτε ανάγκη για τέτοιους δασμούς σήμερα», τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η καναδική κυβέρνηση θα αμφισβητήσει τα μέτρα των ΗΠΑ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και μέσω της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Trudeau: “Now I want to speak directly to one specific American. Donald … it’s not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you’re a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what… pic.twitter.com/sQ4SmE0jby