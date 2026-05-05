Κίνδυνος κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», λέει το Ιράν – Πυρά, απειλές και σκηνικό πολέμου

Οι ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ έχουν θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και την επανέναρξη τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως θα διεξαχθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο στενό, που έχει ουσιαστικά κλείσει το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News, ότι οι Ιρανοί θα κονιορτοποιηθούν, θα «χαθούν από το πρόσωπο της Γης» όπως το έθεσε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε δύο πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή.

Η επίθεση σημειώνεται στον απόηχο δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν μια σειρά από «μικρά σκάφη» στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη». «Είναι ό,τι τους έχει απομείνει».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά, ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι τα τελευταία περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ επιβεβαιώνουν πως «μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά». Η τοποθέτησή του έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων, μετά από συμβάν που καταγράφηκε τη Δευτέρα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές παρουσίασαν αντικρουόμενες εκδοχές.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι δυνάμεις της χώρας έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους, αποτρέποντας την είσοδό του στο Στενό.

Οι επιθέσεις, οι πρώτες εναντίον πολιτικών εγκαταστάσεων σε χώρα του Κόλπου έπειτα από έναν μήνα και πλέον, ανακίνησαν τις ανησυχίες στις αγορές, όπου οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς.

Η πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, από τις λίγες προσβάσιμες στην περιοχή χωρίς διέλευση από το στενό, στοχοποιήθηκε από drone που προκάλεσε πυρκαγιά. Τρεις υπήκοοι Ινδίας «τραυματίστηκαν», πάντως όχι σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

UAE air defenses were activated twice in the past hour after four cruise missiles were launched toward the country. Three were intercepted, while the fourth fell into the sea. A drone strike also hit the FOIZ oil industrial zone in Fujairah, causing a fire.



Τα Εμιράτα ανέφερε επίσης ότι στοχοποιήθηκαν από τέσσερις πυραύλους κρουζ, που «εκτοξεύτηκαν από το Ιράν», τρεις από τους οποίους αναχαιτίστηκαν κι ένας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC έγινε εξάλλου στόχος δυο ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η χώρα κατήγγειλε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και διεμήνυσε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε ανταπόδοση.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

Η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν είχε κανένα σχέδιο να στοχοποιήσει τα Εμιράτα», διαβεβαίωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματικό τον οποίο δεν κατονόμασε. Ο ίδιος αξιωματικός καταδίκασε τις συνέπειες του «αμερικανικού στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού», αναφερόμενος στην επιχείρηση με σκοπό να βγουν από το Κόλπο εμπορικά πλοία αποκλεισμένα σε αυτόν μέσω του στενού του Ορμούζ.

Στο Ομάν, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον ακινήτου στην Μπούχα, στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης του σουλτανάτου.

«Τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί μέσω X. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προτιμήσουν τον δρόμο της διπλωματίας και όχι να παρασυρθούν να «παγιδευτούν ξανά σε αδιέξοδο».

Οι αποκλίσεις παραμένουν πελώριες ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο χωρών και οι προσπάθειες να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, έπειτα από την πρώτη–άκαρπη–συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου. Η Τεχεράνη ανέφερε την Κυριακή ότι έλαβε απάντηση, για το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτε, στην πιο πρόσφατη πρότασή της για τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει κι άλλο

Το Ιράν, το οποίο επέβαλε de facto τέλη διέλευσης στο στενό, προειδοποίησε τις ΗΠΑ εναντίον οποιαδήποτε επέμβασης. «Αν έχουν πρόθεση να πλησιάσουν ή να διεισδύσουν, θα στοχοποιηθούν και θα υποστούν επίθεση», προειδοποίησε ο στρατηγός Αλί Αμπντουλαχί, επικεφαλής του επιτελείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όμως εξέφρασε ικανοποίηση για την πρωτοβουλία αυτή, που πάει «πολύ καλά» κατ’ αυτόν. Επανέλαβε εξάλλου για πολλοστή φορά πως δεν τίθεται ζήτημα να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο–φιλοδοξία που διαψεύδει πως τρέφει η Τεχεράνη εδώ και δεκαετίες.

Δυο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία πέρασαν «με επιτυχία» τα Στενά, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της CENTCOM, τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν έξι ιρανικά πλεούμενα και αναχαίτισαν πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων και εμπορικών πλοίων.

Η Τεχεράνη διέψευσε ότι εμπορικά πλοία πέρασαν το στενό και ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε ιρανικά πολεμικά σκάφη.

Η Σεούλ έκανε λόγο για «έκρηξη» και πυρκαγιά σε πλοίο της Νότιας Κορέας στο στενό του Ορμούζ.

Με αυτό το φόντο, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αργού διεθνούς αναφοράς, έκλεισε χθες Δευτέρα στα 114,44 δολάρια (+5,8%).

Εκφράζοντας σκεπτικισμό για το ενδεχόμενο άμεσης επανεκκίνησης της ναυσιπλοΐας κι εξομάλυνσης της κατάστασης στο στενό, αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι, εάν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο.