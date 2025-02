Ένας άλλος «Άγγελος» στην Βρετανία: Πατριός τράνταξε μέχρι θανάτου 22 μηνών αγοράκι γιατί τον ενοχλούσε το κλάμα του

Μία σοκαριστική υπόθεση, αντίστοιχη με αυτήν του 3χρονου Άγγελου από το Ηράκλειο, εκτυλίχθηκε στη Βρετανία. Πατριός κατηγορήθηκε για την άγρια κακοποίηση και δολοφονία του 22 μηνών μωρού της συντρόφου του.

Το αγοράκι από την Βρετανία, που πρόλαβε να ζήσει μόνο 22 μήνες, ξεψύχησε αφού ο πατριός του το τράνταξε με τόση δύναμη, ώστε να του αποκολληθεί ο εγκέφαλός του. Ο λόγος της φονικής κακοποίησης από τον πατριό; Τον ενοχλούσε το κλάμα του.

Όλα έγιναν όταν η μητέρα άφησε τον μικρό Τσάρλι στον σύντροφό της Κρίστοφερ, στο σπίτι τους στην πόλη Ντάρλινγκτον ώστε να πάει στον γιατρό. Ο 38χρονος όμως ήθελε να παίξει ανενόχλητος τα video games του και δυστυχώς, το κλάμα του μωρού, τον αποσυντόνιζε.

Ο Κρίστοφερ σήκωσε τον Τσάρλι και ξεκίνησε να τον ταρακουνά με τόση δύναμη, ώστε να του προκαλέσει μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Όταν ο 38χρονος κατάλαβε το τι έκανε, τότε κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο.

«Έλα, Τσάρλι. Έλα, ξύπνα, ξύπνα», έλεγε στο νεκρό παιδί, σύμφωνα με το ηχητικό της κλήσης που ακούστηκε στην δίκη.

Ο πατριός για να κρύψει την ενοχή του, υποστήριξε πως ο μικρός Τσάρλι, πνίγηκε από μπισκότο. Πολύ γρήγορα αυτός ο ισχυρισμός φάνηκε ψευδής καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε καθαρή αποκόλληση εγκεφάλου.

Step dad jailed for murdering a 22-month-old boy.



Christopher Stockton, 38 fataly Shaken Charlie Roberts to death.



Stockton was jailed for a minimum of 25 years



The mum Paula Roberts was jailed for four years having admitted neglect. pic.twitter.com/Rg7SNWsQm9