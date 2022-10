Φανατικοί της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars» φαίνεται πως είναι οι ιδιοκτήτριες σε φούρνο του Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Κατάφεραν – με πολλή υπομονή – να δημιουργήσουν ένα γλυπτό από ψωμί, μήκους 1,8 μέτρων, ίδιο με τον χαρακτήρα της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars», Han Solo.

Ο Han Solo του «Star Wars» απεικονίζεται, όπως εμφανίζεται στην ταινία The Empire Strikes Back, παγωμένος σε καρβονίτη αλλά σε μορφή ψωμιού. Και όχι ενός απλού ψωμιού αλλά με δικό του όνομα, «Pan Solo».

Η Χάναλι Πέρβαν και η μητέρα της, Κάθριν Πέρβαν, συνιδιοκτήτριες του «One House Bakery» στη Μπενίσια της Καλιφόρνια, πέρασαν εβδομάδες διαμορφώνοντας, ψήνοντας και συναρμολογώντας το γλυπτό σε φυσικό μέγεθος χρησιμοποιώντας ξύλινη βάση και δύο τύπους ζύμης, συμπεριλαμβανομένης ζύμης χωρίς μαγιά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη που θα διαρκέσει περισσότερο.

Η δημιουργία του «Pan Solo» είχε ιδιαίτερη σημασία, είπε στην εφημερίδα «The New York Times», η Χάναλι Πέρβαν επειδή, όπως εξήγησε, προσβλήθηκε από Covid-19 τον Ιανουάριο του 2021 και έχασε σε μεγάλο βαθμό την όσφρηση και τη γεύση της.

It's 'Pan Solo!' A California bakery created a Han Solo sculpture out of bread 💛. pic.twitter.com/FTHPqVzHB2