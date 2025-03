Ένας ήρωας στο Καζακστάν: Η στιγμή που 52χρονος ακινητοποιεί απαγωγέα με μαχαίρι και σώζει της ζωή της ομήρου

Σκηνές τρομακτικές και ταυτόχρονα τόσο συγκινητικές. Τα όσα διαδραματίστηκαν στο αεροδρόμιο του Αλμάτι στο Καζακστάν όπου ένας άνδρας έσωσε με αυτοθυσία μία ανυπεράσπιστη υπάλληλο από το μαχαίρι ενός δράστη, μπορεί να «ακουμπήσουν» και τον πιο σκληρό άνθρωπο.

Όλα έγιναν πριν από λίγες ημέρες σε αεροδρόμιο του Καζακστάν, όταν ένας επιθετικός άνδρας που παρίστανε τον επιβάτη, κλήθηκε να παρουσιάσει στους υπαλλήλους τα έγγραφά του.

Τότε και για αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, λόγο άρπαξε από τα μαλλιά τη μία υπάλληλο και της κόλλησε το μαχαίρι στο λαιμό της, απειλώντας τους πάντες.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επιβάτες, εργαζόμενοι και άτομα της ασφάλειας περικύκλωσαν τον τρομακτικό άνδρα με το καπέλο, μη μπορώντας να σώσουν από τα χέρια του την φοβισμένη κοπέλα η οποία σερνόταν στο πάτωμα του αεροδρομίου.

Τότε, ένας επιβάτης –που δίκαια μπορεί να ονομαστεί ως ο ήρωας της χρονιάς-, 52χρονος Abdraim Musa Sayranbaiuly, ζήτησε από τον απαγωγέα να πάρει την θέση της κοπέλας και έτσι πολύ σύντομα η εργαζόμενη απελευθερώθηκε ενώ ο ίδιος βρέθηκε υπό την απειλή του μαχαιριού του.

Δείτε στο δεύτερο βίντεο την αυτοθυσία του 52χρονου:

Almaty Airport Horror: Man Tries to Stab Woman, but a Hero Steps In!



The incident occurred in the domestic terminal when an aggressive man was asked to present his documents. Instead, he grabbed a female employee by the hair and began threatening her.



The woman was saved by… pic.twitter.com/Ayh8RQoQRT