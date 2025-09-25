Ένοχος για συνωμοσία ο Νικολά Σαρκοζί για τον παράνομο χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι

Δικαστήριο στο Παρίσι έκρινε ένοχο σήμερα (25.09.2025) τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής εστρατείας του από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι το 2007. Αθωώθηκε για την απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων και για παθητική διαφθορά.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί κατηγορούνταν για παθητική δωροδοκία, απόκρυψη υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων, παράνομη χρηματοδότηση καμπάνιας και σύσταση συμμορίας..

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σαρκοζί θεωρείται τόσο «εντολοδόχος» όσο και αποδέκτης της χρηματοδότησης.

Ο ίδιος είχε αντιδράσει στην εισαγγελική πρόταση ποινής ως απαράδεκτη που «μακιγιάρει την αδυναμία των υποτιθέμενων καταγγελιών».

Η δίκη που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 διήρκησε 3 μήνες. Η εισαγγελία πρότεινε ποινή 7 ετών, την ίδια και για τους 12 κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης. Συμπληρώνεται από πρόταση για 300.000 πρόστιμο, πενταετή απαγόρευση του εκλέγεσθαι και απαγόρευση άσκησης νομικών συμβουλών.

Ο 70χρονος Σαρκοζί, ο οποίος βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα τρία παιδιά του, δεν έχει ακόμη καταδικαστεί σε ποινή, καθώς το δικαστήριο εξακολουθεί να ανακοινώνει την απόφασή του.

Έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, η οποία θα «παγώσει» την εκτέλεση της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Σαρκοζί αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» από πολιτικούς του αντιπάλους και «ψευδομάρτυρες» που επιδίωκαν εκδίκηση, μετά τη στάση του υπέρ της ανατροπής του Καντάφι το 2011.

Λόγω ηλικίας, εάν ο 70χρονος πρώην Πρόεδρος καταδικαστεί μελλοντικά τελεσίδικα από το Εφετείο δεν αναμένεται να φυλακιστεί αλλά να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Εκτός κι αν σήμερα, όπως μετέδωσε από τη Γαλλία, η Θωμαίς Παπαϊωάννου το δικαστήριο αποφασίσει την άμεση φυλάκιση των κατηγορουμένων εν αναμονή της εκτέλεσης της έφεσης, αλλά θεωρείται απίθανο γιατί δεν προτάθηκε από την Εισαγγελία.