Εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί η κεντρική Λωρίδα της Γάζας – Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν τρόφιμα

Ένταση επικρατεί και σήμερα (20.07.2025) στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν εντολή εκκένωσης περιοχών στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αξιωματούχοι υγειονομικών υπηρεσιών καταγγέλλουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 24 ώρες από πλήγματα του Ισραήλ, ενώ περίμεναν για τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια, με τον λιμό να εντείνεται στην Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο και όπου ο στρατός δεν έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα στον πόλεμό του με τη Χαμάς.

The IDF issues a new evacuation warning for Palestinians residing in the southwest of Deir al-Balah in the central Gaza Strip, as it is set to begin ground operations there the first time.



“The IDF continues to operate with great force to destroy the enemy’s capabilities and… pic.twitter.com/O5Y2s1UG5v