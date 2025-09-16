Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί η Χοντέιντα της Υεμένης – Θέμα ωρών νέα επίθεση εναντίον των Χούθι

Δεν έχουν τέλος οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατηγικών στόχων των ανταρτών Χούθι
Καπνός στην Υεμένη μετά από ισραηλινή επίθεση
Καπνός στην Υεμένη μετά από ισραηλινή επίθεση / REUTERS / Khaled Abdullah

Μπορεί το Ισραήλ να βρίσκεται «προ των πυλών» για την επίθεση ευρείας κλίμακας με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας για να εξουδετερώσει πλήρως την Χαμάς, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άλλα μέτωπα, όπως οι Χούθι της Υεμένης δεν παραμένουν στο στόχαστρο του.

Ειδικότερα, το Ισραήλ εξέδωσε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) εντολή εκκένωσης του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ένας από τους πιο στρατηγικούς στόχους των ανταρτών Χούθι στην περιοχή.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) κάλεσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Χοντέιντα να απομακρυνθούν αμέσως, καθώς θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες ισραηλινή επίθεση.

 

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη, από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ καταστράφηκαν κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανήσυχος ο CEO της OpenAI για το ChatGPT: «Δεν κοιμάμαι καλά, μπορούσαμε να είχαμε δώσει καλύτερες συμβουλές πριν από τις αυτοκτονίες»
Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μίλησε για πολλά ζητήματα που τον απασχολούν σε σχέση με το chatgpt και έδωσε απαντήσεις σε μια σειρά ηθικών και δεοντολογικών ερωτήσεων
Ο Σάμ Άλτμαν
Παρίσι: Το Κατάρ κατέχει 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία – Πώς άλλαξε η πιο γνωστή λεωφόρος της γαλλικής πρωτεύουσας
Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Le Monde, η Ντόχα έχει αποκτήσει τον έλεγχο αρκετών εμβληματικών κτιρίων στη διασημότερη λεωφόρο του Παρισιού, επωφελούμενη από φορολογικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990
Παρίσι
Newsit logo
Newsit logo