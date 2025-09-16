Εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί η Χοντέιντα της Υεμένης – Θέμα ωρών νέα επίθεση εναντίον των Χούθι

Μπορεί το Ισραήλ να βρίσκεται «προ των πυλών» για την επίθεση ευρείας κλίμακας με στόχο την κατάληψη της πόλης της Γάζας για να εξουδετερώσει πλήρως την Χαμάς, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άλλα μέτωπα, όπως οι Χούθι της Υεμένης δεν παραμένουν στο στόχαστρο του.

Ειδικότερα, το Ισραήλ εξέδωσε σήμερα Τρίτη (16.09.2025) εντολή εκκένωσης του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ένας από τους πιο στρατηγικούς στόχους των ανταρτών Χούθι στην περιοχή.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) κάλεσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Χοντέιντα να απομακρυνθούν αμέσως, καθώς θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες ισραηλινή επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στην Υεμένη, από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ενώ καταστράφηκαν κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.