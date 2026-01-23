Εντυπωσιακό βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών δυνάμεων στο τάνκερ της Ρωσίας

Το ρεσάλτο των γαλλικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας εντυπωσίασε και το βίντεο από την επιχείρηση που έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το ρεσάλτο στο τάνκερ της Ρωσίας από τις δυνάμεις της Γαλλίας σημειώθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που γνωστοποίησε χθες (22/1/2026) την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, λέγοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι γαλλικές ναυτιλιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το πλοίο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας». Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.

Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

Το πλοίο έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder.