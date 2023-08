«Εξαιρετικά αποφασισμένη» είναι η κυβέρνηση του ψευδοκράτους στην Κύπρο να προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε μεταξύ άλλων ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, στο CNN Turk για τις εξελίξεις στην Πύλα.

Διεθνή καταδίκη προκάλεσαν τα πρωτοφανή επεισόδια που ξέσπασαν χθες Παρασκευή (18.8.2023) στην Πράσινη Γραμμή της Κύπρου με Τουρκοκύπριους να επιτίθενται στις δυνάμεις του ΟΗΕ. Για αυτές τις εξελίξεις μίλησε στο CNN Turk ο Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, διπλωματικός σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τις δηλώσεις του οποίου μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Ήταν μεγάλο λάθος να γίνoυν μέλη της ΕΕ οι Ελληνοκύπριοι εκπροσωπώντας ολόκληρο το νησί. Το λάθος αυτό εκφράστηκε σε ανώτατο επίπεδο από την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ. “Εντάξει, ήταν λάθος”, αλλά η κατάσταση εξελίσσεται κάπως διαφορετικά, δυστυχώς, η ενιαία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, δηλαδή η στήριξη και η αλληλεγγύης προς τη χώρα μέλος της ΕΕ, προκαλεί κάποιες αρνητικές εξελίξεις», είπε ο Κιλίτς στο CNN Turk.

«Διότι με λύπη μου λέω ότι η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” (sic) καταχράται αυτή την αλληλεγγύη σε ορισμένα σημεία. Φυσικά, δεν θέλουμε να συμβεί μια τέτοια κατάσταση. Η “ΤΔΒΚ” εκφράζει από κάθε βήμα ότι είναι εξαιρετικά αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τους νόμους των πολιτών της και των ομογενών της στο νησί.

Σε αυτό το σημείο εκφράζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα τα κεκτημένα του, τα οποία ο κ. Πρόεδρος μας έχει επισημάνει και σε διεθνείς συναντήσεις», πρόσθεσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί, διαφορετικές χώρες εμπλέκονται σήμερα στην επίλυση της υφιστάμενης διένεξης. Όμως εδώ θα πρέπει να δούμε το εξής: Οι Τούρκοι πολίτες, οι πολίτες της ΤΔΒΚ και οι ομογενείς μας που ζουν εκεί έχουν βασικές ανάγκες.

Στην πραγματικότητα η διαφορά συνίσταται στο εξής: Η ελληνοκυπριακή πλευρά λέει ότι είναι “στρατιωτικό σχέδιο”. Εμείς λέμε: “Όχι, είναι ένα ανθρωπιστικό έργο”.

#BREAKING: On order of #Turkish government, authorities of the occupied areas of #Cyprus attacked a group of #UN Peacekeepers using bulldozers in buffer zone. Turkish occupiers have continued construction of a road illegally despite warning of the UN. pic.twitter.com/FtLObFaZAT