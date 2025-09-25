Συμβαίνει τώρα:
Επεισόδιο της Κάρλα Μπρούνι με δημοσιογράφο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί: Έβγαλε και πέταξε κάλυμμα μικροφώνου

Το περιστατικό συνέβη μετά τις δηλώσεις του Σαρκοζί για την καταδίκη του, όταν το ζευγάρι πήγε να φύγει
Η Κάρλα Μπρούνι
Η Κάρλα Μπρούνι την ώρα που βγάζει το κάλυμμα του μικροφώνου

Η αντίδραση της Κάρλα Μπρούνι, πρώην Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, απέναντι σε έναν δημοσιογράφο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εκείνη να φαίνεται να βγάζει το κάλυμμα του μικροφώνου του και να το πετάει επιδεικτικά το έδαφος. Αυτό συνέβη την ώρα που ο σύζυγός, Νικολά Σαρκοζί, έκανε δηλώσεις μετά την καταδίκη του σε 5 χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. 

Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν στο πλευρό του συζύγου της, Νικολά Σαρκοζί, όταν εκείνος βγαίνοντας από το δικαστήριο προχώρησε σε δηλώσεις αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του. Στα μικρόφωνα των δημοσιογράφων ο 70χρονος Σαρκοζί τόνισε πως: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου» και «θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, καθόταν πλάι του σιωπηλή και χαμογελώντας ειρωνικά στις κάμερες. Όταν το ζευγάρι πήγε να αποχωρήσει, η Κάρλα Μπρούνι, ψύχραιμη και χαμογελαστή, πλησίασε το μικρόφωνο τηλεοπτικού συνεργείου, αφαίρεσε το κάλυμμα και το πέταξε επιδεικτικά στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη αντίδραση της ήρθε αφού το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον σύζυγο της και πρώην πρόεδρο της Γαλλίας και τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Βέβαια τον απάλλαξε από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβύη.

