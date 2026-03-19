Επέστρεψαν στο Ιράν οι ποδοσφαιρίστριες της εθνικής ομάδας που είχαν ζητήσει άσυλο – Στην Αυστραλία παραμένουν 2 ακόμη

Κάποιες χαμογελαστές και κάποιες πιο σκεπτικές έφτασαν στο Ιράν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας που είχαν παραμείνει στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ και κάποιες από αυτές είχαν ζητήσει αρχικά άσυλο στην Αυστραλία.

Κόσμος στο Ιράν τις υποδέχτηκαν με σημαίες και δίνοντάς τους ένα ιδιαίτερα μεγάλο στεφάνι με λουλούδια που περνούσαν στον λαιμό τους. Πλέον, στην Αυστραλία έχουν απομείνει μόλις δύο που ζήτησαν άσυλο και το έλαβαν, από τις 7 που ήταν στην αρχή, καθώς οι 5 άλλαξαν γνώμη και επέστρεψαν στη χώρα.

Οι αθλήτριες έφτασαν στην Μπαζαργκάν και σε βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, απεικονίζονται να περπατούν ανάμεσα σε σειρές ανθρώπων.

«Το Ιράν είναι η πατρίδα μου, η οικογένειά μου είναι εδώ, ανήκουμε σε αυτό. Εγώ επέστρεψα», δήλωσε αθλήτρια. Άλλες είπαν πως αγαπούν το Ιράν και χαίρονται που επέστρεψαν παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί γιατί τις είχαν κατηγορήσει πως πρόδωσαν τη χώρα επειδή δεν έψαλαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα.

Η ομάδα έφτασε στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη, πέταξε για το Ιγκντίρ στην ανατολική Τουρκία το πρωί της Τετάρτης. Στη συνέχεια από το Ιγκντίρ πήραν λεωφορείο για να περάσουν από τον συνοριακό σταθμό του Γκουρμπουλάκ στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι 7 από τις παίκτριες είχαν αρχικά υποβάλει αίτηση για ανθρωπιστικές βίζες προκειμένου να παραμείνουν στην Αυστραλία, φοβούμενοι ότι θα υφίσταντο αντίποινα επειδή παρέμειναν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου του Ιράν στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Κύπελλο Ασίας.

Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να δέχθηκαν πιέσεις να ανακαλέσουν τις αποφάσεις τους μέσω απειλών κατά των οικογενειών τους.