Επιφυλακτικός ο Τραμπ για τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας – «Το ουκρανικό σκάνδαλο διαφθοράς δεν βοηθά στις διαπραγματεύσεις»

Λίγες ώρες αφού σχολιάσει ότι οι πιθανότητες για συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι «καλές», ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μερικά από τα «αγκάθια» που, σύμφωνα με αυτόν, δυσκολεύουν την κατάσταση ώστε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών Ουκρανίας και Αμερικής στη Φλόριντα, είπε πως η υπόθεση διαφθοράς που επεκτείνεται αυτήν την περίοδο σε κύκλους της ουκρανικής εξουσίας «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια. Υπάρχει μια υπόθεση διαφθοράς που δεν βοηθάει», τόνισε.

Η ευρείας κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην απαλλαγή από τα καθήκοντά του την Παρασκευή του Αντρίι Γέρμακ, του δεξιού χεριού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Γέρμακ χειριζόταν ως την περασμένη εβδομάδα τις συνομιλίες του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ρωσία και Ουκρανία θα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος»

Και πάλι εντός του προεδρικού αεροσκάφους, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θέλουν να μπει ένα τέλος στον πόλεμο.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα λίγες ημέρες αφού παρουσίασε το ειρηνευτικό σχέδιό του που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Την ίδια στιγμή, ο Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να αναχωρήσει για τη Μόσχα τη Δευτέρα (01.12.2025) ώστε να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μία ημέρα αργότερα.

Σήμερα αναμένεται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στο Παρίσι ώστε να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν και πάλι με φόντο τον πόλεμο στην χώρα του.

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό

Η συνάντηση μεταξύ Ουκρανών διαπραγματευτών και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ήταν «πολύ παραγωγική», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα, παρότι έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν επίσης, στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις.