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Επιμένει η Τζόρτζια Μελόνι: Πλαφόν στους ξένους μαθητές στα σχολεία για να μην δημιουργούνται γκέτο

Η Μελόνι υπερασπίστηκε επίσης την πρότασή της για απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο συνδέεται και με ζητήματα ασφάλειας
Τζόρτζια Μελόνι
REUTERS/Remo Casilli
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Στο σχέδιό της για την επιβολή «πλαφόν» στον αριθμό των ξένων μαθητών που φοιτούν στα ιταλικά σχολεία αναφέρθηκε εκ νέου η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση Rai.

Η Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μαθητών που δεν μιλούν ιταλικά στις ίδιες τάξεις μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία «γκέτο» στα σχολεία.

Όπως ανέφερε, η διαφορετική και πιο ισορροπημένη κατανομή των μαθητών στις τάξεις μπορεί, κατά την άποψή της, να συμβάλει στην αποφυγή τέτοιων φαινομένων.

«Είναι σαφώς πιο εύκολο να δημιουργηθεί γκέτο όταν παίρνεις ένα παιδί που δεν μιλάει ιταλικά και το βάζεις σε μια τάξη στην οποία τα περισσότερα παιδιά επίσης δεν μιλούν τη γλώσσα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, σημειώνοντας ότι όταν εκείνος ήταν υπουργός Παιδείας είχε υπογράψει εγκυκλίους με αντίστοιχη κατεύθυνση, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ξένων μαθητών στην ίδια τάξη.

Ο Ματαρέλα, σε παρέμβασή του τη Δευτέρα, είχε τονίσει από την πλευρά του ότι «το σχολείο είναι το κλειδί για την ένταξη των ξένων μαθητών και δεν πρέπει να υψώνει τείχη».

Η Μελόνι υπερασπίστηκε επίσης την πρότασή της για απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο συνδέεται και με ζητήματα ασφάλειας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόζονται, σύμφωνα με την ίδια, σε αρκετές ευρωπαϊκές και μουσουλμανικές χώρες.

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