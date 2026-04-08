Κόσμος

Επίθεση Κλούνεϊ στον Τραμπ για το Ιράν: «Αν θέλει να εξαφανίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου»

Ο γνωστός ηθοποιός επέκρινε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου προς τη Τεχεράνη και εξέφρασε ανησυχία για τις δηλώσεις περί αποχώρησης από το ΝΑΤΟ
Τζορτζ Κλούνεϊ
Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για το Ιράν, κατηγορώντας τον ότι υπερέβη τα όρια ακόμη και της σκληρής πολιτικής ρητορικής. Μιλώντας στο Κούνεο της Ιταλίας, σε εκδήλωση του Clooney Foundation for Justice ενώπιον 3.000 μαθητών λυκείου, ο Αμερικανός ηθοποιός δήλωσε ότι «αν κάποιος λέει ότι θέλει να τερματίσει έναν πολιτισμό, αυτό είναι έγκλημα πολέμου».

Η τοποθέτησή του Τζορτζ Κλούνεϊ ήρθε μετά τις απειλές που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τεχεράνη, προειδοποιώντας, μέσω ανάρτησής του, ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», εάν το Ιράν δεν αποδεχόταν τους όρους του για κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία τελικώς επετεύχθη, όμως οι διατυπώσεις του Αμερικανού προέδρου έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ένας από τους πλέον σταθερούς επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ στον χώρο του Χόλιγουντ, επέμεινε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να καταργεί τα στοιχειώδη όρια. «Μπορείτε ακόμη να υποστηρίζετε μια συντηρητική άποψη, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο αξιοπρέπειας», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος λόγος δεν μπορεί να νομιμοποιεί απειλές αυτού του είδους.

Ο Αμερικανός ηθοποιός αναφέρθηκε, παράλληλα, και στο ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης. Όπως είπε, η Συμμαχία «έχει διασφαλίσει ότι η Ευρώπη, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, είναι ασφαλείς», προσθέτοντας ότι η αποδόμηση ενός τέτοιου θεσμού θα προκαλούσε σοβαρή αποσταθεροποίηση.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από σκληρά challenges στο ίντερνετ: «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του
Ο 15χρονος πέθανε λόγω του blackout challenge, δηλαδή ασφυξίας στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη - «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών» λέει ο πατέρας του παιδιού
15χρονος
Ασίμ Μουνίρ: Πώς ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ τον έσωσε από το χείλος του γκρεμού την τελευταία στιγμή
Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε έναν απρόσμενο «παγκόσμιο ειρηνοποιό», μεσολαβώντας για την επίτευξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ο Ασίμ Μουνίρ
