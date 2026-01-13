Επίθεση με drones σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στην Μαύρη Θάλασσα

Επιθέσεις με drones έπληξαν δύο τανκερ, τα «Delta Harmony» και «Matilda», στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας διακοπή των εργασιών.

Τα πλοία, που διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες, επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο από τα μεγάλα κοιτάσματα του Καζακστάν, Tengizchevroil και Karachaganak που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και βρέθηκαν στο σημείο όπως όλα δείχνουν που επιτέθηκαν τα drones.

Το «Delta Harmony», το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από το κοίτασμα Tengizchevroil, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Αντίστοιχα, το δεξαμενόπλοιο «Matilda», που ανήκει στην ελληνική εταιρεία Thenamaris, θα φόρτωνε πετρέλαιο από το κοίτασμα Karachaganak.

Недалеко от Новороссийска дроны атаковали нефтяной танкер «Delta Harmony», который ходит под флагом Греции.

Ай-яй-яй! А кто это сделал? А, русские это сделали, чтобы это танкер не захватили американцы. Зуб Лукашенко даю! pic.twitter.com/6Y9NEf4m7K — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) January 13, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα. Το δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Λιβερίας, εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Ως προς το «Matlida», οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ περίμενε χωρίς φορτίο περίπου 30 μίλια από τη ακτή, δέχτηκε επίθεση από δύο drones.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ φέρεται να έχει υποστεί μικρής έκτασης ζημιές, συνεχίζοντας να πλέει αυτοδύναμο.