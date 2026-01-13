Επίθεση με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στην Μαύρη Θάλασσα

Επιθέσεις με drones έπληξαν τανκερ, τα «Delta Harmony» και «Matilda», στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium, στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας διακοπή των εργασιών.

Τα πλοία, που διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες, επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο από τα μεγάλα κοιτάσματα του Καζακστάν, Tengizchevroil και Karachaganak που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και βρέθηκαν στο σημείο όπως όλα δείχνουν που επιτέθηκαν τα drones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Delta Harmony», το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική εταιρεία Delta Tankers, του Διαμαντή Διαμαντίδη, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από το κοίτασμα Tengizchevroil, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Αντίστοιχα, το δεξαμενόπλοιο «Matilda», που ανήκει στην ελληνική εταιρεία Thenamaris, θα φόρτωνε πετρέλαιο από το κοίτασμα Karachaganak. Σημειώνεται ότι τάνκερ της ίδιας εταιρείας (το Sounion) είχε χτυπηθεί και στο παρελθόν από τους Χούθι.

Недалеко от Новороссийска дроны атаковали нефтяной танкер «Delta Harmony», который ходит под флагом Греции.

Ай-яй-яй! А кто это сделал? А, русские это сделали, чтобы это танкер не захватили американцы. Зуб Лукашенко даю! pic.twitter.com/6Y9NEf4m7K — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) January 13, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα. Το δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Λιβερίας, εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση.

Ως προς το «Matlida», πλοίο με σημαία Μάλτας, ιδιοκτησίας της εταιρείας Thenamaris (οικογένεια Μαρτίνου), οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ενώ περίμενε χωρίς φορτίο περίπου 30 μίλια από τη ακτή, δέχτηκε επίθεση από δύο drones.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ φέρεται να έχει υποστεί μικρής έκτασης ζημιές, συνεχίζοντας να πλέει αυτοδύναμο.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές στις κατασκευές του καταστρώματος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, οι οποίες είναι πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο, καθώς είναι αξιόπλοο, απομακρύνεται πλέον από την περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος της εταιρείας.

Δύο ακόμη πετρελαιοφόρα, το Freud, που διαχειρίζεται η ελληνική TMS, και το Delta Supreme, που διαχειρίζεται επίσης η Delta Tankers, χτυπήθηκαν επίσης από drones κοντά στον τερματικό σταθμό CPC, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό.

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.