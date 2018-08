Η αστυνομία της Καταλονίας ανακοίνωσε ότι ο άνδρας επιχείρησε να μπει στο αστυνομικό τμήμα στις έξι το πρωί κραδαίνοντας ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.

— Mossos (@mossos) August 20, 2018