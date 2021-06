Έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 14 τραυματίστηκαν το Σάββατο (5/6) στην Κίνα, όταν ένας 25χρονος άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε εμπορικό δρόμο στην πόλη Ανκίνγκ. Ένας από τους τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ύποπτος για την αυτή την επίθεση με μαχαίρι στην πόλη της ανατολικής Κίνας, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών στο Weibo, είναι ένας άνεργος 25χρονος, ο οποίος «ξέσπασε έτσι την οργή του για κάποια οικογενειακά του προβλήματα και εξέφρασε την απαισιοδοξία του». Από τους 14 τραυματίες ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η κατάσταση της υγείας των υπολοίπων είναι σταθερή, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση.

Εικόνες από το περιστατικό κάνουν τον γύρο των social media και είναι ιδιαίτερα σκληρές.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!

VIDEO: At least five dead, fifteen injured in mass stabbing in #Anqing, east of #Wuhan. pic.twitter.com/lHezqgEHan #China #PRC