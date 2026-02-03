Επίθεση Ρούτε στη Ρωσία: Δεν δείχνει σοβαρότητα για ειρήνη στην Ουκρανία παρά τις διαπραγματεύσεις

Το καταστροφικό μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026) ενάντια στην Ουκρανία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση τόσο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και του Γενικού Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Ο Μαρκ Ρούτε επισκέφτηκε σήμερα (03.02.2026) το Κίεβο και συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας αρνητικά τις ρωσικές επιδρομές, με φόντο τις επικείμενες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Απευθείας συνομιλίες διεξάγονται πλέον και αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Αλλά οι ρωσικές επιθέσεις, όπως οι επιθέσεις της περασμένης νύκτας, δεν δείχνουν πραγματική σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Recovery efforts following the Russian strike across our regions are ongoing. Once again, there was a targeted attack specifically on energy facilities – the Russians used a significant number of ballistic missiles in combination with other missiles, more than 70 missiles in… pic.twitter.com/EymOingPiY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Η αντίδραση του Ουκρανού προέδρου

Η Ρωσία αγνόησε τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ, επιτιθέμενη στο ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, δήλωσε από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Maidan Nezalezhnosti. The People’s Memorial of National Remembrance. A memorial honoring our heroes, warriors, our people who defended Ukraine against the enemy, fought, and made the ultimate sacrifice in this war.



Together with @SecGenNATO Mark Rutte, we honored the memory of… pic.twitter.com/ugWsJChlAV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο θα επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσει τις συνέπειες για τη Ρωσία μετά την επίθεση.

Κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι είπε ότι συζήτησαν το θέμα της ταχείας προμήθειας συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και των αδειών για την παραγωγή αμερικανικών όπλων στη Ευρώπη.

Νωρίτερα, είχε τονίσει ότι το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας: «Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων».

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C .

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο (04.02.2026) στο Αμπού Ντάμπι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε αν υπήρξε κάποια πρόοδος σε αυτές τις συζητήσεις.

Στο Κίεβο η επικεφαλής της Κομισιόν

Στην ουκρανική πρωτεύουσα θα μεταβεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα (03.02.2026) η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάολα Πίνιο.

Όπως ανέφερε η ίδια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουκρανία για την επέτειο που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.

«Η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ένα ανανεωμένο και ισχυρό μήνυμα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς και της αποφασιστικότητας και της ενότητας της ΕΕ απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι.