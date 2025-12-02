Επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας

Επίθεση καταγγέλλει ότι δέχτηκε ακόμα ένα ρωσικό τάνκερ που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το τάνκερ που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε επίθεση ανοιχτά των τουρκικών ακτών.

Το τάνκερ MIDVOLGA-2 με σημαία Ρωσίας ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (129 χλμ.) στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν υπέβαλε αίτημα για βοήθεια και έφτασε μέχρι το λιμάνι της Σινώπης της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, τα 13 μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

⚡️ Tanker attacked in the Black Sea: vessel traveling from Russia to Georgia hit off the Turkish coast



Turkey’s maritime authority reports that yet another tanker en route from Russia to Georgia came under attack 80 miles off the Turkish shore.



Incidents involving strikes on… pic.twitter.com/DsGyijtzKM — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

Τα περιστατικά με επιθέσεις σε πλοία που ακολουθούν ρωσικές διαδρομές στη μαύρη θάλασσα γίνονται ολοένα και πιο συχνές τον τελευταίο μήνα.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για τις ξένες αγορές.

Τέλος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν απαράδεκτες, εκδίδοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».