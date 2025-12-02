Κόσμος

Επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα
τάνκερ
Εικόνα αρχείου / Reuters

Επίθεση καταγγέλλει ότι δέχτηκε ακόμα ένα ρωσικό τάνκερ που έπλεε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το τάνκερ που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα δέχτηκε επίθεση ανοιχτά των τουρκικών ακτών. 

Το τάνκερ MIDVOLGA-2 με σημαία Ρωσίας ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (129 χλμ.) στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν υπέβαλε αίτημα για βοήθεια και έφτασε μέχρι το λιμάνι της Σινώπης της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, τα 13 μέλη του πληρώματός του δεν τραυματίστηκαν αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Τα περιστατικά με επιθέσεις σε πλοία που ακολουθούν ρωσικές διαδρομές στη μαύρη θάλασσα γίνονται ολοένα και πιο συχνές τον τελευταίο μήνα.

Μάλιστα, την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για τις ξένες αγορές.

Τέλος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν απαράδεκτες, εκδίδοντας προειδοποίηση προς «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
94
89
82
72
71
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο ισραηλινός πιανίστας Αλόν Άαχελ περιγράφει τα όσα βίωσε ως όμηρος της Χαμάς – «Με ξερίζωσαν από την πραγματικότητα και με έβαλαν στην κόλαση»
Τι λέει για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε και για τις συνθήκες που έζησε - «Δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ζώο», περιγράφει
Ο Alon Ohel
Ανεξέλεγκτη επιδημία δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια πλήττει την Κούβα – 33 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Η επιδημία φέρεται πως εξαπλώθηκε λόγω της συσσώρευσης σκουπιδιών σε δρόμους και στάσιμου νερού σε δεξαμενές σπιτιών - Ελλιπείς οι ψεκασμοί για τα κουνούπια λόγω οικονομικής κρίσης
Άνθρωπος
Ώρα μηδέν για την Ουκρανία: «Αγκάθι» παραμένουν οι εδαφικές παραχωρήσεις, σήμερα η συνάντηση Γουίτκοφ - Πούτιν
Η Ρωσία φαίνεται να πανηγυρίζει για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)»
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Στιβ Γουίτκοφ σε προηγούμενη συνάντηση
Newsit logo
Newsit logo