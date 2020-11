Επίθεση σε συναγωγή στην Βιέννη! Σοκαριστικά βίντεο με καταιγισμό πυροβολισμών!

Μεγάλη κινητοποίηση το βράδυ της Δευτέρας, 02.11.2020, στην Βιέννη όπως αναφέρει η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung. Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, φέρεται να πραγματοποιήθηκε επίθεση σε συναγωγή της πόλης, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αυστριακής εφημερίδας ακούστηκαν πυροβολισμοί στην Σβεντενπλατς (Schwedenplatz), κοντά σε μια συναγωγή στην Βιέννη. Με βάση τις πληροφορίες της ίδιας πηγής, τουλάχιστον ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως ξεκίνησε ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της πόλης σύμφωνα με την αυστριακή αστυνομία στο twitter, η οποία έκανε λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την Βιέννη

Ήδη κυκλοφορούν βίντεο στο Twitter που δείχνουν την αστυνομική επιχείρηση ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών!

Επίσης κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο με σκληρές εικόνες, ακόμη και βίντεο που δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη, ωστόσο δεν έχει ακόμη επαληθευτεί πως είναι αυθεντικά, συνεπώς το newsit.gr επιλέγει να μην τα δημοσιοποιήσει.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την Βιέννη

@ORFBreakingNews @Oe24at – Schüsse waren um die 50 über 3 Minuten oder so – Leute sind geflüchtet – hier ein video aus der #griechengasse #wien pic.twitter.com/RgYwncHc17 — Philipp Happel (@fourflicks) November 2, 2020

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna – Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

Περισσότερα σε λίγο..