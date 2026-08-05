Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις τραυματίες, συνελήφθη 47χρονη

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν - Οι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων
Λονδίνο, αστυνομία
Αποκλεισμένη από την αστυνομία περιοχή στο Λονδίνο (Φωτογραφία αρχείου: REUTERS / Jaimi Joy)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) στο Λονδίνο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 47χρονης.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 12:30, τοπική ώρα, στην οδό Έντελ, στο κέντρο του Λονδίνου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, οι τέσσερις άνδρες είναι ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη μία 47χρονη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
124
63
53
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
SOS από τη Θέουτα για τους ανήλικους μετανάστες: «Η κατάσταση είναι ανυπόφορη», προειδοποιεί ο επικεφαλής του ισπανικού θύλακα
Τα κέντρα φιλοξενίας λειτουργούν στο 2.600% της δυναμικότητάς τους, ενώ η τοπική διοίκηση απευθύνει έκκληση προς την υπόλοιπη Ισπανία για άμεση συνδρομή στη διαχείριση της κρίσης
Μετανάστες, Ισπανία, Θέουτα
Μήνυμα Κάλας στην Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών
Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ τονίζει ότι η Άγκυρα οφείλει να απέχει από μονομερείς ενέργειες και να επιδείξει «αταλάντευτη προσήλωση» στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών
Κάγια Κάλας
Newsit logo
Newsit logo