Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις τραυματίες, συνελήφθη 47χρονη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (05.08.2026) στο Λονδίνο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κοντά στην πολυσύχναστη περιοχή του Κόβεντ Γκάρντεν. Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνδρες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη μιας 47χρονης.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 12:30, τοπική ώρα, στην οδό Έντελ, στο κέντρο του Λονδίνου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πληρώματα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, τα οποία παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου, οι τέσσερις άνδρες είναι ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών. Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων.

Stabbing in central London Covent Garden 4 people rushed to hospital pic.twitter.com/2KKMXfCi8y — Zonjy (@zonjy_) August 5, 2026

🚨🇬🇧 Meanwhile today in London



Reports of another mass stabbing in Central London.



A Woman has been arrested.



Sadiq Kahn will call this misinformation. pic.twitter.com/qMYoyqwlB5 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) August 5, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη μία 47χρονη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης ούτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε.