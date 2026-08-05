SOS από τη Θέουτα για τους ανήλικους μετανάστες: «Η κατάσταση είναι ανυπόφορη», προειδοποιεί ο επικεφαλής του ισπανικού θύλακα

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ασκεί πλέον ασφυκτική πίεση στις τοπικές δομές, καθώς εκατοντάδες ανήλικοι μετανάστες παραμένουν στον ισπανικό θύλακα. Η Ισπανία καλείται να κινηθεί άμεσα, με τις αρχές της πόλης να προειδοποιούν ότι τα περιθώρια φιλοξενίας έχουν εξαντληθεί.

Οι μετανάστες που εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, κυρίως ανήλικοι, έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στις δομές υποδοχής, με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, να χαρακτηρίζει την κατάσταση «εντελώς ανυπόφορη». Όπως προειδοποίησε, η Ισπανία καλείται να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή πίεση, καθώς τα κέντρα φιλοξενίας λειτουργούν πλέον πολύ πάνω από τις δυνατότητές τους.

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Κέντρα φιλοξενίας στο 2.600% της δυναμικότητάς τους

Σύμφωνα με τον Χουάν Χεσούς Βίβας, τα κέντρα υποδοχής ανηλίκων της Θέουτα λειτουργούν με πληρότητα που αγγίζει το 2.600% της προβλεπόμενης δυναμικότητάς τους, ενώ στην αυτόνομη πόλη βρίσκονται περίπου 1.100 ανήλικοι.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο νομάρχης της περιοχής, Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Τριάνο, ο οποίος υπογράμμισε ότι η Θέουτα δεν διαθέτει πλέον κανέναν επιπλέον χώρο για τη φιλοξενία παιδιών και υφίσταται εξαιρετικά ισχυρή πίεση.

Έκκληση προς την υπόλοιπη Ισπανία

Ο πρόεδρος της Θέουτα απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας να συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της κατάστασης, τονίζοντας ότι η πόλη «ζει μια εξαιρετικά οριακή κατάσταση» και θα παραμείνει «με σφιγμένη καρδιά» μετά τη μεταναστευτική κρίση.

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Την ίδια ώρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children προειδοποιεί ότι το σύστημα προστασίας ανηλίκων έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς καλείται να διαχειριστεί περίπου 1.000 παιδιά, όταν η διαθέσιμη δυναμικότητα δεν ξεπερνά τις 100 θέσεις.

Μετανάστες περιμένουν στην ουρά για να παραλάβουν τρόφιμα και νερό από τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό, μετά τις μαζικές αφίξεις από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, τόσο διά θαλάσσης όσο και πεζή (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS / Pedro Nunes)

Πολιτικές αντιδράσεις για τις μαζικές αφίξεις μεταναστών στη Θέουτα

Η ισπανική αστυνομία έχει ήδη καταγράψει 528 ανηλίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες καταγραφής των υπολοίπων.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει και την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Αν και η νομοθεσία προβλέπει ότι οι υπόλοιπες αυτόνομες περιφέρειες οφείλουν να συνδράμουν στην υποδοχή ανηλίκων από περιοχές που βρίσκονται υπό έντονη μεταναστευτική πίεση, αρκετές τοπικές κυβερνήσεις εμφανίζονται απρόθυμες να εφαρμόσουν το μέτρο. Από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης, ο πρώτος αντιπρόεδρος Κάρλος Κουέρπο υπενθύμισε ότι όλες οι περιφέρειες «οφείλουν να τηρήσουν τον νόμο», ανεξαρτήτως πολιτικών συσχετισμών.