Επτά στιγμιότυπα από την ομιλία του πανηγυρικού Tραμπ στο Κογκρέσο: «Η Αμερική επέστρεψε», «Ο Μασκ κλέβει» και η επιστολή Ζελένσκι

Επί 1 ώρα και 40 λεπτά, στην πιο μακρά ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε ότι με τη σαρωτική εσωτερική και εξωτερική πολιτική του μέσα σε έξι μόνο εβδομάδες, η Αμερική επέστρεψε στον παγκόσμιο χάρτη πιο δυνατή από ποτέ.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης σαρωτικής μεταρρύθμισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, των τεταμένων διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και της επιβολής νέων δασμών σε εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε το βράδυ της Τρίτης (04.03.2025) την πρώτη μεγάλη του ομιλία στο Κογκρέσο από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Παρότι πολλά από τα πεπραγμένα του στις πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του ήδη έχουν δοκιμάσει ακόμη και την υπομονή πολλών Ρεπουμπλικανών αλλά και του πλανήτη, ο Τραμπ έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες στο Κογκρέσο.

Δηλώνοντας οτι «το αμερικανικό όνειρο είναι ασταμάτητο» και οτι «οι ΗΠΑ επέστρεψαν», στη μεγαλύτερη προεδρική ομιλία που έχει εκφωνήσει ποτέ πρόεδρος στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο Τραμπ περιέγραψε το όραμα για τη δεύτερη θητεία του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι χειροκροτούσαν.

Ο Τραμπ αποδοκιμάστηκε από τους Δημοκρατικούς και τους επέκρινε με τη σειρά του κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής ομιλίας του. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει κινηθεί άμεσα για να περικόψει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό και να καταστείλει τη μετανάστευση, επιβάλλοντας δασμούς στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, κλονίζοντας τη διατλαντική συμμαχία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το BBC συνοψίζει επτά σημαντικές στιγμές από την ομιλία του.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο όνομα του δισεκατομμυριούχου συμβούλου του Έλον Μασκ, ο οποίος παρακολουθούσε στο Κογκρέσο, νωρίς στην ομιλία του διάρκειας 100 λεπτών. Η ομάδα εργασίας του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του μεγιστάνα της τεχνολογίας κάνει κινήσεις για να απολύσει δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζομένους, να περικόψει δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια και να σταματήσει προγράμματα δεκαετιών σε ολόκληρη την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το αφεντικό της SpaceX και της Tesla, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι με μπλε γραβάτα, στάθηκε και αναγνώρισε τις επευφημίες από το πλήθος. «Ευχαριστώ, Έλον», είπε ο 78χρονος πρόεδρος. «Δουλεύει πολύ σκληρά. Δεν το χρειαζόταν».

Ο Τραμπ συνέχισε αναφέροντας ορισμένα παραδείγματα από σπατάλες που είπε ότι είχαν εξαλειφθεί μετα την πρωτοβουλία του Μασκ για μείωση του κόστους, προκαλώντας ενθουσιασμό στους Ρεπουμπλικάνους.

«Οκτώ εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της LGBTQI+ στο αφρικανικό έθνος του Λεσότο, για το οποίο κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», είπε ο Τραμπ. Οι δημοκρατικοί βουλευτές κρατούσαν πινακίδες που έγραφαν «ο Μασκ κλέβει» και «ψέματα».

Το τμήμα Doge ισχυρίζεται ότι έχει ήδη εξοικονομήσει 105 δισ. δολάρια, αλλά αυτό το ποσό δεν μπορεί να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Έχουν δημοσιευτεί αποδείξεις για αποταμιεύσεις αξίας 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά έχουν αναφερθεί λογιστικά λάθη από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που ανέλυσαν τα στοιχεία.

Στα πρώτα πέντε λεπτά της ομιλίας Τραμπ, ο Αλ Γκριν από το Τέξας απομακρύνθηκε από την αίθουσα του Κογκρέσου, αφού αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προέδρου της Βουλής να σταματήσει να αποδοικιμάζει τον πρόεδρο και να καθίσει στη θέση του.

BREAKING: They just kicked African American Congressman Al Green out of Trump’s Speech.



Weird that Marjorie Taylor Greene was never removed when she went off at Biden’s SOTU a few years ago. pic.twitter.com/2B8K8sx9Yo