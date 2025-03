Ντόναλντ Τραμπ: Το βίντεο με την αποθέωση στον Λευκό Οίκο για την ομιλία του στο Κογκρέσο – «Ήσουν απίστευτος όπως πάντα»

Βίντεο με την αποθεωτική υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από τους συνεργάτες του και από τα μέλη της οικογένειάς του κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο μετά το τέλος της ομιλίας του στο Κογκρέσο δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (5.3.25) στις σελίδες της αμερικανικής προεδρίας στα social media.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από τη Μελάνια Τραμπ να επιστρέφουν με την προεδρική λιμουζίνα από το Κογκρέσο στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα από τα παιδιά του και τα μέλη του επιτελείου του.

«Νομίζετε ότι ήταν εύκολο; Δεν ήταν» λέει αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ στους συνεργάτες του που τον καταχειροκροτούν. Με τη Μελάνια Τραμπ να λάμπει χαμογελαστή στο πλευρό του.

«Είστε ένα πολύ ξεχωριστό γκρουπ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», συνεχίζει ο Τραμπ.

Welcome back Mr. President. I am in tears right now. I can’t believe this moment is actually real



God Bless Donald Trump for saving America



BEST SPEECH EVER



pic.twitter.com/jSAyFAnWXU