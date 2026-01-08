Έργα και ημέρες της ICE στις ΗΠΑ: Τι είναι και πώς δρα η «Γκεστάπο του Τραμπ»

Σοκ και οργή επικρατεί στην πόλη στη Μινεάπολη μετά την εν ψυχρώ δολοφονία 37χρονης από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις ΗΠΑ. Το θύμα – η 37χρονη ποιήτρια Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ και μητέρα τριών παιδιών – προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί τρεις φορές και να ξεψυχήσει στο σημείο μετά από θανάσιμο τραυματισμό στο κεφάλι.

Οργισμένες διαδηλώσεις ξέσπασαν μετά το περιαστικό με χιλιάδες να ξεχύνονται στους δρόμους της Μινεάπολης και τις αρχές να προσπαθούν να κατευνάσουν το πλήθος. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας της άτυχης 37χρονης Ρενέ για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα με πλακάτ που έγραψε η «ICE είναι η Γκεστάπο του Τραμπ» στις ΗΠΑ.

Το συμβάν, που εκτυλίχθηκε σε κατοικημένη περιοχή, άνοιξε νέο κύκλο αντιδράσεων για τις επιχειρησιακές πρακτικές της ICE, τη χρήση όπλων σε αστικά περιβάλλοντα και τα όρια της «αυτοάμυνας» που επικαλούνται οι ομοσπονδιακές αρχές. Τοπικοί αξιωματούχοι και οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και ανεξάρτητη έρευνα.

Για τους επικριτές της υπηρεσίας, το περιστατικό της Μινεάπολης δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο κλιμακούμενης βίας, περιορισμένης λογοδοσίας και αυξανόμενου κινδύνου για πολίτες και κρατούμενους. Από τους θανάτους στα κέντρα κράτησης έως τις ένοπλες επιχειρήσεις σε γειτονιές, η ICE βρίσκεται αντιμέτωπη με το ερώτημα αν ο τρόπος δράσης της υπηρετεί πράγματι τη δημόσια ασφάλεια – ή αν τη θέτει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τι είναι και πώς λειτουργεί η ICE

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (Immigration and Customs Enforcement – ICE) διαδραματίζει βασικό ρόλο στα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Άρχισε να λειτουργεί το 2003 μετά από μια μεγάλη κυβερνητική προσπάθεια για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η ICE αποτελεί μέρος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το ίδιο έτος. Προηγουμένως, η επιβολή της μετανάστευσης στις ΗΠΑ γινόταν σε μεγάλο βαθμό από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (INS), η οποία ανήκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πάνω από 20.000 άνθρωποι εργάζονται για την ICE σε περισσότερα από 400 γραφεία σε όλες τις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της υπηρεσίας.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της είναι περίπου 9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2024. Η υπηρεσία αποτελείται από τέσσερις Διευθύνσεις: Ερευνών Εσωτερικής Ασφαλείας (Homeland Security Investigations), Επιχειρήσεων Επιβολής και Απομάκρυνσης (Enforcement and Removal Operations), Γραφείου Νομικού Συμβούλου και η Διοίκησης και Διαχείρισης.

Όταν το Λος Άντζελες έγινε πεδίο μάχης

Τον Ιούνιο του 2025, το Λος Άντζελες βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ, με ευρείες διαδηλώσεις και ταραχές να ξεσπούν σε πολλές συνοικίες της πόλης κατά των επιδρομών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν μετά από ένα κύμα μαζικών επιχειρήσεων της ICE σε λατινογενείς γειτονιές και χώρους εργασίας, όπου πράκτορες της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προχώρησαν σε εκατοντάδες συλλήψεις παράτυπων μεταναστών, με στόχο να επιταχυνθούν οι απελάσεις.

Από τις αρχές Ιουνίου, χιλιάδες κάτοικοι – κυρίως μέλη μεταναστευτικών κοινοτήτων, ακτιβιστές και πολίτες που αντιτίθενται στις πρακτικές της κυβέρνησης – κατέβηκαν στους δρόμους του Λος Άντζελες, ζητώντας την άμεση παύση των επιχειρήσεων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Οι διαδηλώσεις δεν παρέμειναν ειρηνικές: σε πολλές περιπτώσεις, ομάδες διαδηλωτών ήρθαν σε σύγκρουση με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, πετώντας αντικείμενα και εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας και χρήση δακρυγόνων και άλλων μέσων καταστολής.

Η ένταση αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την ανάπτυξη χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, με σκοπό να «επαναφέρει την τάξη», όπως ανέφερε η κυβέρνηση και να καταστείλει τις επεισοδιακές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE).

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων καταγράφηκαν δεκάδες συλλήψεις πολιτών που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, ενώ οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλαν απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για αρκετές ημέρες στο κέντρο της πόλης.

Η επιχείρηση «Midway Blitz»

Πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομικής υπηρεσίας αρμόδιας για τη μετανάστευση (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα, καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον συλλάβουν σε προάστιο του Σικάγο, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αστυνομικοί της ICE έκαναν έλεγχο σε όχημα για να συλλάβουν τον Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες όταν ο τελευταίος οδήγησε το αυτοκίνητό του πάνω σε αστυνομικούς, ανέφερε το DHS, χωρίς να διευκρινίζει την εθνικότητα του άνδρα.

«Αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες των πρακτόρων και οδήγησε το αυτοκίνητό του προς το μέρος τους. Ένας από τους αξιωματικούς της ICE χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο και παρασύρθηκε σε μεγάλη απόσταση. Φοβούμενος για τη ζωή του, χρησιμοποίησε το όπλο του», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Ο παράνομος μετανάστης κηρύχθηκε νεκρός», τόνισε το υπουργείο. Ο Σιλβέριο Βιγιέγας-Γκονθάλες είχε «ιστορικό επικίνδυνης οδήγησης. Εισήλθε στη χώρα σε άγνωστη ημερομηνία», σημείωσε το DHS, δικαιολογώντας τον χαρακτηρισμό του ως «εγκληματία». Παράλληλα τόνισε πως ο αστυνομικός έκανε «αναλογική χρήση βίας».

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει επιχείρηση της ICE στο Σικάγο, εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε να αναπτύξει στη μεγαλούπολη την εθνοφρουρά. Οι απειλές του Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με διαμαρτυρίες σε όλο το Σικάγο και τα γύρω προάστια. Ο πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι θα στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί.

Η επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Midway Blitz», βάζει στο στόχαστρο «εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν Αμερικανούς» στο Ιλινόι, την πολιτεία όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το 2025 ήταν η πιο φονική χρονιά για την ICE εδώ και 20 χρόνια

Το 2025 καταγράφηκε ως η πιο θανατηφόρα χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), με τουλάχιστον 31 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν υπό κράτηση ή υπό την ευθύνη της υπηρεσίας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε και παρουσίασε ο Guardian.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί αρνητικό ρεκόρ από το 2004 και συμπίπτει με μια περίοδο μαζικής κλιμάκωσης των επιχειρήσεων για τη μετανάστευση, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αύξησε δραστικά τις συλλήψεις, τις κρατήσεις και τις απελάσεις.

Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025, περισσότεροι από 68.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε κέντρα κράτησης της ICE, αριθμός ιστορικά υψηλός. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περίπου τρεις στους τέσσερις κρατούμενους δεν είχαν ποινική καταδίκη, γεγονός που έχει εντείνει την πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση γύρω από τον ρόλο της υπηρεσίας.

Όσο για τις αιτίες θανάτου ποικίλλουν: καρδιακή ανεπάρκεια, επιληπτικές κρίσεις, αναπνευστικά προβλήματα, φυματίωση, αλλά και αυτοκτονίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι άνθρωποι πέθαναν αφού είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, παραμένοντας ωστόσο υπό την ευθύνη της ICE.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, κάνοντας λόγο για καθυστερημένη ή ανεπαρκή ιατρική φροντίδα, ελλείψεις προσωπικού και συνθήκες κράτησης που επιδεινώνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των κρατουμένων.

Η αύξηση των θανάτων συνοδεύτηκε από πληθώρα καταγγελιών για υπερπλήρη κέντρα κράτησης, περιορισμένη πρόσβαση σε γιατρούς, κακή διατροφή και έλλειψη βασικής υγειονομικής μέριμνας.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, υποστηρίζει ότι παρέχεται «επαρκής και συνεχής ιατρική φροντίδα» και ότι, αναλογικά, το ποσοστό θανάτων παραμένει χαμηλό. Οι αριθμοί, ωστόσο, έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο και στην κοινωνία.

Πίσω από τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, από διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές διαδρομές. Νέοι άνδρες και ηλικιωμένοι, άνθρωποι με γνωστά προβλήματα υγείας αλλά και άλλοι που αρρώστησαν σοβαρά μέσα στην κράτηση, πέθαναν σε πολιτείες όπως η Φλόριντα, η Αριζόνα, η Πενσυλβάνια και το Τέξας.

Σε μία από τις περιπτώσεις, κρατούμενος πέθανε κατά τη διάρκεια μεταφοράς προς κέντρο κράτησης, χωρίς καν να προλάβει να λάβει ιατρική βοήθεια.

Για τις οικογένειές τους, οι θάνατοι αυτοί συνοδεύτηκαν από ασάφεια, καθυστερημένες ενημερώσεις και αναπάντητα ερωτήματα, εντείνοντας το αίσθημα αδικίας και εγκατάλειψης.

Ποια ήταν η 37χρονη που πυροβολήθηκε θανάσιμα

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας ICE στη Μινεάπολη ήταν η Ρενέ Νικόλ Μάκλιν Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη. Ο πατέρας της Ρενέ Γκουντ, Τιμ Γκάνγκερ, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ενημερώθηκαν για τον θάνατο της κόρης τους και εξακολουθούν να προσπαθούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες.



Στο βίντεο διακρίνεται το αυτοκίνητο της 37χρονης να χει μπλοκάρει τον δρόμο στους πράκτορες της ICE που της φωνάζουν να μετακινηθεί από το σημείο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ένας πράκτορας κατεβαίνει επιθετικά και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της ενώ ένας άλλος βγάζει το όπλο του και τη σημαδεύει.

Η ίδια φαίνεται να λέει ότι θα απομακρυνθεί και να κινεί το αμάξι αργά στην αρχή πίσω και μετά μπροστά προσπαθώντας να αποφύγει τους πράκτορες όταν ο ένας εξ αυτών ανοίξει πυρ και πυροβολεί εν ψυχρώ.

«Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου»

Σε άλλο βίντεο από το σημείο, μια γυναίκα, που συστήθηκε ως σύζυγος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, φαίνεται να κλαίει δίπλα στο όχημα. Η γυναίκα, που δεν κατονομάστηκε, είπε ότι το ζευγάρι είχε φτάσει πρόσφατα στη Μινεσότα και ότι είχαν ένα παιδί.

Σε συγκλονιστικά πλάνα, κατηγορεί τον εαυτό της για τον θάνατο της συντρόφου της από τα πυρά πρακτόρων της ICE. Ένας γείτονας τη ρωτά τι συνέβη. «Την έφερα εγώ εδώ, είναι δικό μου φταίξιμο», λέει κλαίγοντας με λυγμούς.

«Μόλις πυροβόλησαν τη γυναίκα μου». «Την πυροβόλησαν στο κεφάλι. Έχω ένα παιδί έξι χρονών στο σχολείο», ακούγεται να λέει.

Πλήρη κάλυψη από τον Τραμπ: «’Ηταν επαγγελματίας ταραξίας»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραξίας, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι υπουργοί Βανς και Πενς.

«Ο θάνατος της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE, ήταν «μια τραγωδία που η ίδια προκάλεσε», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στο X.

Ο Βανς εξέφρασε επίσης τη στήριξή του προς τους πράκτορες της ICE: «Θέλω κάθε αξιωματικός της ICE να γνωρίζει ότι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση στέκονται στο πλευρό τους», δήλωσε.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, μιλώντας στο CNN και στην Κέιτλαν Κόλινς, δήλωσε ότι θέλει να δει «περισσότερη στήριξη από τοπικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους προς τους πράκτορες της ICE που κάνουν μια πολύ δύσκολη δουλειά».