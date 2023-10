Για «άνευ προηγουμένου κτηνωδία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα.

«Το χτύπημα σε ένα νοσοκομείο γεμάτο γυναίκες, παιδιά και αθώους πολίτες είναι το τελευταίο παράδειγμα των πολιτικών του Ισραήλ που στερούνται εντελώς των πιο βασικών ανθρώπινων αξιών», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως «ζητώ από την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή την άνευ προηγουμένου κτηνωδία».

Turkish President Erdogan:



▪️Striking a hospital with women, children and innocent civilians is the latest example of #Israel‘s attacks devoid of the most basic human values.

▪️I call on all humanity to take action to stop this unprecedented atrocity in #Gaza.