Ερντογάν για Ιράν: Προκλητικές κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τοποθετήθηκε για το πρόσφατο περιστατικό με τον ιρανικό πύραυλο που αναχαιτίστηκε από το ΝΑΤΟ στον τουρκικό εναέριο χώρο, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη. Εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Άγκυρας για τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για κινήσεις που μπορεί να επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και να αποφευχθεί μεγαλύτερη αιματοχυσία. Όπως τόνισε, η στάση της Άγκυρας είναι ξεκάθαρη και στόχος της παραμένει η διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις σχέσεις με το Ιράν μετά την αναχαίτιση του πυραύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζουν να γίνονται εξαιρετικά λανθασμένα και προκλητικά βήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας.

Κανείς δεν θα πρέπει να ακολουθήσει μια πορεία ενεργειών που θα ρίξει σκιά στη χιλιόχρονη γειτονία και αδελφοσύνη μας και θα ανοίξει βαθιές πληγές στις καρδιές και στο μυαλό του έθνους μας.

Η θέση και η στάση της Τουρκίας είναι ξεκάθαρες. Είναι επίσης εμφανείς οι έκτακτες προσπάθειές της για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης και να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι ο ίδιος και ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την οικονομία και το εμπόριο έως την ασφάλεια των συνόρων.

«Βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής με όλες τις μονάδες μας από τις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους θεσμούς του κράτους μας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

«Ο βασικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, δέχθηκε δεύτερη επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο από το Ιράν. Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ο πύραυλος από το Ιράν εισήλθε στον εναέριο χώρο της Τουρκίας και αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται πως το Ιράν είχε αρνηθεί, νωρίτερα σήμερα (09.03.2026), ότι είχε επιτεθεί στην Τουρκία, όπως και στο Αζερμπαϊτζάν και την Κύπρο.