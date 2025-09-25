Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή Χάλκης: «Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί», είπε στη συνάντηση με τον Τραμπ

Στραμμένα είναι τα βλέμματα στη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το βράδυ της Πέμπτης 25.09.2025.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως τα F-35 αλλά και οι άρση των αμερικανικών κυρώσεων στην Τουρκία, Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκαν και στη θεολογική σχολή της Χάλκης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων. Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».

Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε και για τα μαχητικά F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Άγκυρα αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου στόλου των τουρκικών μαχητικών F-16. «Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank», της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι αν η συνάντηση με τον κ. Ερντογάν είναι καλή «μπορούμε να άρουμε αμέσως» τις κυρώσεις CAATSA»