Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Σημαντικό κέρδος η υπογραφή του από την κυβέρνηση του Χάφταρ»

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο αλλά και για τις εκλογές στα Κατεχόμενα μίλησε σήμερα (16.09.2025) ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια δηλώσεων που έκανε σε δημοσιογράφους.

«Έχουν γίνει θετικά βήματα με την κυβέρνηση της Βεγγάζης», δήλωσε ο αρχικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις αυξανόμενες επαφές της Άγκυρας με το καθεστώς Χαλίφα Χάφταρ στην ανατολική Λιβύη, κάνοντας αναφορά και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για την «πίεση της Ελλάδας στον Χάφταρ» και την πιθανότητα η κυβέρνηση της Βεγγάζης να επικυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας στην ανατολική Μεσόγειο, που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

«Η επικύρωση από τη διοίκηση της Βεγγάζης της συμφωνίας θαλάσσιας δικαιοδοσίας που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Τρίπολης θα αποτελούσε σημαντικό κέρδος από άποψη διεθνούς δικαίου», απάντησε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ο γιος του Χαφτάρ βρίσκεται σε επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και διατηρεί επίσης περιστασιακό διάλογο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλα λόγια, δεν είναι απομονωμένοι από εμάς. Πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ Ανατολής και Δύσης στη Λιβύη. Θέλουμε να προστατευθεί η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ενότητα της Λιβύης. Λαμβάνουμε μέτρα σύμφωνα με αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η πολυδιάστατη διπλωματική προσπάθεια αντικατοπτρίζει το περιφερειακό όραμα της Τουρκίας και τον στόχο της για επίτευξη ειρήνης. Αναμένουμε ότι η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη θα προχωρήσει μέσω δίκαιων, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών. Φυσικά, θα υπάρξουν εκείνοι που θα επιδιώξουν να αποτρέψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του λιβυκού λαού και να ενισχύουμε τη βάση του διαλόγου», συνέχισε.

Αιχμές Ερντογάν για τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε και σε ερώτηση για τις «εκλογές» που θα γίνουν στο ψευδοκράτος, προκαλώντας για ακόμη μια φορά με τις δηλώσεις του σχετικά με την Κύπρο: «Η ΤΔΒΚ, ως κυρίαρχο κράτος, θα διεξάγει τις εκλογές της υπό την επίβλεψη της ανεξάρτητης δικαστικής της εξουσίας».

«Η ΤΔΒΚ είναι αδελφός μας. Θεωρούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της ως δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα καταπατήσει», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Το νησί της Κύπρου αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο δράσης για περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμει και η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πόσο αιματηρά μπορούν να είναι τα παιχνίδια που παίζονται».

«Κανείς δεν πρέπει να επινοεί σχέδια που θα προκαλέσουν νέα δεινά στο νησί της Κύπρου. Ούτε εμείς ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός έχουμε ξεχάσει τι πέρασε. Οι αναμνήσεις γεμάτες πόνο είναι ακόμα νωπές. Κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει ξανά παρόμοια δεινά στους Τουρκοκύπριους. Δεν θα το επιτρέψουμε», είπε.