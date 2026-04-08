Ερντογάν και Τραμπ σε ανοιχτή γραμμή για την εκεχειρία με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τις δυνατότητες να ανοίξει ο δρόμος για μια πιο σταθερή διπλωματική διευθέτηση.

Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επίτευξη της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία δεν θα πρέπει να χαθεί. «Μετά από 40 ημέρες που ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας», φέρεται να ανέφερε ο Ρετζέπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία σε όσους επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία».

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως υποστηρικτικός παράγοντας στις πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, σε συνεργασία με χώρες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «φίλες και αδελφές». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Πακιστάν, το οποίο η τουρκική πλευρά εμφανίζει ως βασικό πυλώνα των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.

