Ερντογάν και Τραμπ σε ανοιχτή γραμμή για την εκεχειρία με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρετίζει το «παράθυρο ευκαιρίας» των δύο εβδομάδων και ζητεί να αξιοποιηθεί για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία
Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / AP Photo / Evan Vucci, Pool

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την εκεχειρία που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της κρίσης με το Ιράν και τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή, με βασικό θέμα την εκεχειρία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τις δυνατότητες να ανοίξει ο δρόμος για μια πιο σταθερή διπλωματική διευθέτηση.

Κατά την ίδια πηγή, ο πρόεδρος της Τουρκίας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επίτευξη της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία δεν θα πρέπει να χαθεί. «Μετά από 40 ημέρες που ήταν εξαιρετικά δύσκολες και επώδυνες για ολόκληρο τον κόσμο, το παράθυρο ευκαιρίας δύο εβδομάδων που άνοιξε πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας», φέρεται να ανέφερε ο Ρετζέπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να δοθεί καμία ευκαιρία σε όσους επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διαδικασία».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να εμφανιστεί ως υποστηρικτικός παράγοντας στις πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, σε συνεργασία με χώρες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει «φίλες και αδελφές». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Πακιστάν, το οποίο η τουρκική πλευρά εμφανίζει ως βασικό πυλώνα των διαμεσολαβητικών προσπαθειών.

Ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τόνισε ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της στις προσπάθειες για λύση που διεξάγονται μαζί με φίλες και αδελφές χώρες, με επικεφαλής το Πακιστάν».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η τραγική ιστορία του 15χρονου που πέθανε από σκληρά challenges στο ίντερνετ: «Τον βασάνιζαν για 50 ημέρες» λέει ο πατέρας του
Ο 15χρονος πέθανε λόγω του blackout challenge, δηλαδή ασφυξίας στον εαυτό του για να νιώσει μία σύντομη ζάλη - «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών» λέει ο πατέρας του παιδιού
15χρονος
Ασίμ Μουνίρ: Πώς ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ τον έσωσε από το χείλος του γκρεμού την τελευταία στιγμή
Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν έχει αναδειχθεί σε έναν απρόσμενο «παγκόσμιο ειρηνοποιό», μεσολαβώντας για την επίτευξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ο Ασίμ Μουνίρ
