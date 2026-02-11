Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση με Μητσοτάκη: «Θέλουμε ειρήνη και ανάπτυξη για εμάς και τους γείτονές μας»

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό και έστειλε μήνυμα ενότητας και ειρήνης.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως αύριο θα συναντηθεί και με τον Σέρβο πρωθυπουργό, Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε πως σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ειρήνη της περιοχής και να υπάρξει ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη τόσο στην πατρίδα του όσο και στις γείτονες χώρες.

«Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας», είπε αρχικά.

«Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες», πρόσθεσε.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», κατέληξε.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στο «Λευκό Παλάτι» με την Αθήνα να βάζει «κόκκινες γραμμές» για ζητήματα εθνικής κυριαρχίας.

Και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων και στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, παρά το γεγονός πως η ελληνική πλευρά μεταβαίνει στην Τουρκία με χαμηλές προσδοκίες.