Ερντογάν σε Μαδούρο: Να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας Βενζουέλας και ΗΠΑ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τόνισε πως πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαλογοι με τις ΗΠΑ.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Νικολάς Μαδούρο συζήτησαν τηλεφωνικά τις διμερείς σχέσεις και τις βασικές περιφερειακές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να επεσημαίνει την σημασία του διαλόγου μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι τρέχουσες εντάσεις θα μειωθούν.

Η κλήση του Ερντογάν σε Μαδούρο έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων τεταμένων σχέσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον, η οποία έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επαναλειτουργία της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Καράκας και Κωνσταντινούπολης, με σκοπό τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επενδύσεων.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα λόγω της έντασης με τις ΗΠΑ.