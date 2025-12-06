Κόσμος

Ερντογάν σε Μαδούρο: Να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας Βενζουέλας και ΗΠΑ

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επαναλειτουργία της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Καράκας και Κωνσταντινούπολης
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS/Yves Herman

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τόνισε πως πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαλογοι με τις ΗΠΑ.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Νικολάς Μαδούρο συζήτησαν τηλεφωνικά τις διμερείς σχέσεις και τις βασικές περιφερειακές εξελίξεις, με τον Τούρκο πρόεδρο να επεσημαίνει την σημασία του διαλόγου μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι τρέχουσες εντάσεις θα μειωθούν.

Η κλήση του Ερντογάν σε Μαδούρο έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων τεταμένων σχέσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον, η οποία έχει επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η επαναλειτουργία της αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Καράκας και Κωνσταντινούπολης, με σκοπό τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επενδύσεων.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα λόγω της έντασης με τις ΗΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
95
75
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στη δημοσιότητα αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί - «Προσευχήθηκα για να έχω τη δύναμη να σηκώσω τον σταυρό της αδικίας»
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου και θα μας αποκαλύψει ποια ήταν η καθημερινότητα του πρώην Προέδρου μέσα στην φυλακή
Ο Νικολά Σαρκοζί
Πρώτο βήμα Ζελένσκι για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Επικοινώνησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ για διαπραγματεύσεις
Συμφώνησε με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ειρήνευση στην Ουκρανία καθώς και για τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo