Εθνική τραγωδία στην Ρωσία – Τουλάχιστον 41 παιδιά μεταξύ των νεκρών!

Νέα φωτιά ξέσπασε σήμερα στο εμπορικό κέντρο στο Κεμέροβο της Σιβηρίας. Πυκνοί κανοί ξεπηδούν και πάλι από το κουφάρι του εμπορικού κέντρου που έγινε τάφος για τουλάχιστον 64 ανθρώπους.

Ο απολογισμός είναι τραγικός και δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία σε εμπορικό κέντρο της Σιβηρίας θα αυξηθεί και άλλο. Το πιο τραγικό ακόμα είναι ότι από τους 64 ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στο εμπορικό κέντρο που τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Κυριακής, τουλάχιστον οι 41 είναι παιδιά!

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή σε εμπορικό κέντρο με χώρους ψυχαγωγίας στην περιοχή Κεμέροβο της Σιβηρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν και από αυτούς δέκα νοσηλεύονται. Από το πρωί, εκατοντάδες πολίτες πηγαίνουν στον τόπο της τραγωδίας και αφήνουν λουλούδια ή και κάποια κουκλάκια στη μνήμη όσων χάθηκαν τόσο άδικα.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότερα από δέκα παιδιά αγνοούνται. Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε έναν από τους υψηλότερους ορόφους του εμπορικού κέντρου Zimnyaya Vishnya και πολλά από τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν σε κινηματογραφική αίθουσα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να πηδάνε από τα παράθυρα του κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.

Drone footage from Kemerovo mall blaze that killed at least 56 people pic.twitter.com/NgGOXWLE13

— Ruptly (@Ruptly) March 26, 2018