«Έτοιμο το Ιράν για αποκαλυπτικό πόλεμο αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία»: Το μήνυμα Αραγτσί μετά το «όχι» του Τραμπ

Συνήθεια έχουν γίνει πλέον οι απειλές που εκτοξεύουν ΗΠΑ και Ιράν, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου, στα τέλη του Φεβρουαρίου. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, έστειλε την Κυριακή (27.09.2026) νέο μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, πως το Ιράν είναι έτοιμο για πόλεμο βιβλικών διαστάσεων αν και ο στόχος είναι η επίτευξη ειρήνης μέσω της διπλωματίας.

Μετά το «όχι» του Ντόναλντ Τραμπ στο σχέδιο του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμπάς Αραγτσί έκανε νέα ανάρτηση στα social media, γράφοντας πως η θέση του Ιράν είναι κατά των συγκρούσεων αν και είναι έτοιμο για την επανέναρξη του «αποκαλυπτικού πολέμου».

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«Ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν και εγώ δεν ήρθαμε στη Νέα Υόρκη για να πουλήσουμε έναν πόλεμο. Ήρθαμε για να σφυρηλατήσουμε την ειρήνη. Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν παραμένει ακλόνητο απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα – ακόμη και αν πρόκειται για έναν αποκαλυπτικό πόλεμο. Ταυτόχρονα, είμαστε έτοιμοι για πραγματική διπλωματία», ανέφερε συγκεκριμένα.

Told @MeetThePress:



President Pezeshkian and I did not come to New York to sell a war. We came to forge peace.

Iran nonetheless remains steadfast in the face of any aggression—even if it comes to an apocalyptic war. At the same time, we are ready for real diplomacy. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 27, 2026

Οι δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών γίνονται σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, μετά την απόρριψη του Ντόναλντ Τραμπ στην ιρανική πρόταση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ταυτόχρονα, Χούθι και Σαουδική Αραβία κλιμακώνουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις συνεχόμενες επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Όσον αφορά το ιρανικό σχέδιο που απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, περιλαμβάνεται την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός επτά ημερών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούσαν τη στρατιωτική πίεση και τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως με το συγκεκριμένο σχέδιο, το Ιράν επιδιώκει συμφωνία υπό την πίεση των εξελίξεων στο πεδίο.