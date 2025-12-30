Κόσμος

Eurostar: Από τις 16:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσουν πάλι τα δρομολόγια στη σήραγγα της Μάγχης

Νεότερη ενημέρωση της εταιρείας μετά την αναστολή των δρομολογίων από και προς Λονδίνο λόγω τεχνικών προβλημάτων
Eurostar
REUTERS/Maja Smiejkowska

Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδρότησης για συρμούς στη σήραγγα, διακοπή που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar προσθέτοντας ότι η εταιρεία αναμένει «σταδιακή επανέναρξη της κυκλοφορίας από τις 16:00 ώρα Γαλλίας».

Λιγότερο από μια ώρα νωρίτερα η Eurostar ανακοίνωσε την αναστολή «όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών» μέχρι νεωτέρας, μετά από διπλό τεχνικό περιστατικό στη σήραγγα της Μάγχης.

Eurostar
REUTERS / Stephanie Lecocq
Eurostar train
Χάος στη Eurostar / REUTERS / Maja Smiejkowska
Eurostar train
REUTERS/Stephanie Lecocq
Eurostar train
REUTERS/Maja Smiejkowska

Στην αρχική της ενημέρωση η Eurostar συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
136
99
89
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: ΝΑΤΟ και ΕΕ ανησυχούν για την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο λόγω των εντάσεων με την Τουρκία
«Είμαστε πολύ ανήσυχοι» ότι η Κύπρος θα επιτρέψει η εχθρικότητά της προς την Τουρκία να επηρεάσει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν έξω από το κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες
Χάος στα δρομολόγια της Eurostar παραμονές Πρωτοχρονιάς – Ακυρώνονται «μέχρι νεωτέρας» όλα τα δρομολόγια από και προς Λονδίνο
Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας της Μάγχης, καθώς και τεχνικό πρόβλημα σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle - Δείτε φωτογραφίες
Eurostar train
Newsit logo
Newsit logo