Κόσμος

Χάος στα δρομολόγια της Eurostar παραμονές Πρωτοχρονιάς – Ακυρώνονται «μέχρι νεωτέρας» όλα τα δρομολόγια από και προς Λονδίνο

Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχει βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας της Μάγχης, καθώς και τεχνικό πρόβλημα σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle - Δείτε φωτογραφίες
Eurostar train
Χάος στη Eurostar / REUTERS / Maja Smiejkowska

Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (30.12.2025) ο εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των τρένων υψηλής ταχύτητας, λίγες ώρες πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Τα δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν και αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι υπηρεσίες του σιδηροδρομικού φορέα λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια να και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

Eurostar train
REUTERS/Stephanie Lecocq
Eurostar train
REUTERS/staff
Eurostar train
REUTERS/Stephanie Lecocq

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Eurostar train
REUTERS/Maja Smiejkowska
Eurostar train
REUTERS/Stephanie Lecocq
Eurostar train
Χάος στη Eurostar / REUTERS / Maja Smiejkowska
Eurostar
REUTERS / Stephanie Lecocq
Eurostar
REUTERS / Stephanie Lecocq
Eurostar
REUTERS/Maja Smiejkowska

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
136
99
89
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: ΝΑΤΟ και ΕΕ ανησυχούν για την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο λόγω των εντάσεων με την Τουρκία
«Είμαστε πολύ ανήσυχοι» ότι η Κύπρος θα επιτρέψει η εχθρικότητά της προς την Τουρκία να επηρεάσει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ευρώπης, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυματίζουν έξω από το κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες
Newsit logo
Newsit logo