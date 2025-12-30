Χάος στα δρομολόγια της Eurostar παραμονές Πρωτοχρονιάς – Ακυρώνονται «μέχρι νεωτέρας» όλα τα δρομολόγια από και προς Λονδίνο

Αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλα τα δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης (30.12.2025) ο εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης των τρένων υψηλής ταχύτητας, λίγες ώρες πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν και αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι υπηρεσίες του σιδηροδρομικού φορέα λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμβούλευσε τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους σε αυτό το τρένο που συνδέει τη Βρετανία και τη Γαλλία και την ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια να και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε η εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: Eurostar tells passengers not to travel as they are experiencing issues with the overhead power supply in the Channel Tunnel.https://t.co/5MpePzQTlm



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hYZNY0M2IL — Sky News (@SkyNews) December 30, 2025

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.