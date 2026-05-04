«Έχω όλα τα χαρτιά», ο Λευκός Οίκος ανέβασε φωτογραφία του Τραμπ με κάρτες UNO

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε στο Χ, μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες Uno με τη λεζάντα «Έχω όλα τα χαρτιά», σε αυτό που φαινόταν να είναι ένα μήνυμα εν μέσω εντάσεων με το Ιράν.

Η ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο έγινε καθώς συνεχίζονται οι διαμάχες για τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μετά και την τελευταία απαράδεκτη ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύσει πλοία που έχουν παγιδευτεί στο στενό, περιγράφοντάς το ως μια ανθρωπιστική προσπάθεια στο πλαίσιο του «Επιχείρηση ελευθερία».

Έγραψε ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν, αν και δεν ήταν σαφές εάν αναφερόταν σε θαλάσσια ζητήματα ή σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις.